NVIDIA GeForce RTX 5000 - karty graficzne Blackwell w końcu przejdą na nowszy standard cyfrowych złączy

Za kilka tygodni do sprzedaży trafią odświeżone karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000 SUPER, tym samym na kolejny rok kontynuując życie architektury Ada Lovelace. Producent bez cienia wątpliwości jednak prowadzi prace nad kolejną generacją Blackwell, która zostanie wprowadzona zarówno do profesjonalnych akceleratorów B100, jak również konsumenckich kart graficznych GeForce RTX 5000. W sieci pojawiły się kolejne informacje na ich temat.

Według nieoficjalnych informacji, karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5000 w końcu porzucą standard DisplayPort 1.4a na rzecz DisplayPort 2.1. Ponadto po raz kolejny potwierdzono wykorzystanie litografii TSMC N3.

Według informatora @kopite7kimi, NVIDIA w kolejnej generacji Blackwell w końcu przejdzie na standard DisplayPort 2.1, zamiast już dosyć leciwego DisplayPort 1.4a. Z nowszej generacji cyfrowego złącza korzystają już karty graficzne AMD Radeon RX 7000 (RDNA 3) oraz Intel ARC (Alchemist), tymczasem NVIDIA kurczowo trzymała się starszego standardu nawet w najnowszych kartach z generacji Ada Lovelace. DisplayPort 2.1 oferuje maksymalną przepustowość 80 Gbps, co umożliwi przesyłanie obrazu w znacznie wyższej rozdzielczości, jednocześnie zachowując wysoką częstotliwość odświeżania, również z włączonym HDR.

Oprócz tego @kopite7kimi ponownie wskazuje, iż nadchodząca generacja kart GeForce RTX 5000 skorzysta z procesu technologicznego TSMC N3, co pozwoli ponownie upakować więcej tranzystorów na tej samej powierzchni co w obecnych układach Ada Lovelace. Nowa litografia umożliwi dalszy wzrost wydajności przy tym samym poborze mocy lub pozwoli na redukcję zużycia mocy przy zbliżonym poziomie osiągów co dotychczasowa generacja. Do tego dochodzi również wprowadzenie pamięci GDDR7, czego skutkiem będzie znaczące zwiększenie przepustowości, nawet przy zachowaniu takich samych szyn pamięci co przy obecnych kartach.

Źródło: X @kopite7kimi