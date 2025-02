NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti - odnotowano znaczący spadek podaży karty graficznej Ada Lovelace

W ostatnich miesiącach nie brakowało niepokojących doniesień w sprawie niektórych kart graficznych NVIDII z serii GeForce RTX 40. Przez pewien czas topowe modele RTX 4090 były trudno dostępne, a ich ceny wystrzeliły w kosmos. Co więcej, nadejście odświeżonych wariantów SUPER miało spowodować, że karty RTX 4070 Ti i RTX 4080 zakończą swój cykl życia. Teraz z kolei pojawiły się niezbyt wesołe informacje w sprawie średniopółkowego GeForce'a RTX 4060 Ti.

Wielu producentów kart graficznych mierzy się w ostatnich dniach z bardzo niską podażą układu RTX 4060 Ti. Mimo wszystko raczej nie ma co obawiać się problemów z globalną dostępnością tych kart.

Według serwisu Board Channe wielu producentów kart graficznych (np. Colorful, ASUS, MSI czy Gigabyte) mierzy się w ostatnich dniach z bardzo niską podażą popularnego układu. Mowa tutaj nie tylko o wariancie 8 GB, ale także 16 GB. Z doniesień wynika, że dystrybucja układów spadła do kilkudziesięciu sztuk. Co więcej, informacje te potwierdza serwis VideoCardz. Co ciekawe, mimo wszystko raczej nie ma co obawiać się problemów z globalną dostępnością tych modeli. Nic nie wskazuje też na to, że NVIDIA wstrzymała ich produkcję. Mimo to warto jednak monitorować sytuację w najbliższych tygodniach.

Należy zwrócić uwagę, że pomimo doniesień o problemach z podażą producenci i tak zdecydowali się niedawno na obniżenie cen tych kart. Na całym świecie karty GeForce RTX 4060 Ti sprzedawane są poniżej MSRP. Dla przykładu, ASUS GeForce RTX 4060 Ti DUAL OC z 8 GB pamięci VRAM (aktualnie jeden z najtańszych modeli) jest dziś łatwo dostępny już od ok. 1729 zł. Co więcej, dopłata do modelu z 16 GB pamięci VRAM od innego producenta wcale nie jest tak znacząca jak jeszcze kilka miesięcy temu. Jak pokazuje porównywarka Ceneo, poniżej 2000 zł można dziś kupić RTX 4060 Ti 16 GB w kilku różnych wersjach.

Źródło: VideoCardz, Board Channels