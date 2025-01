NVIDIA GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4060 Ti i GeForce RTX 4060 - niektóre modele kart mogą wkrótce bazować na innych rdzeniach

Według najnowszych doniesień, NVIDIA przygotowuje się do wprowadzenia na rynek nowych wariantów kart graficznych GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4060 Ti i GeForce RTX 4060. Nie chodzi jednak o zmianę specyfikacji tych układów, a o zastosowanie rdzeni z wyżej pozycjonowanych modeli, które nie spełniły z jakichś powodów wymogów jakościowych. Oczywiście nie oznacza to, że w ręce graczy trafią ostatecznie wybrakowane jednostki.

Część niżej pozycjonowanych kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 może wkrótce bazować na rdzeniach, które były przeznaczone dla droższych modeli, ale nie spełniły w ich przypadku wymogów jakościowych.

Polityka wykorzystywania wyżej pozycjonowanych rdzeni w tańszych kartach graficznych nie jest żadną nowością. NVIDIA stosowała ją także w poprzednich generacjach, jeśli dany rdzeń nie spełniał wyśrubowanych wymogów, które kwalifikują go do wykorzystania w droższych modelach. Jak donosi profil MEGAsizeGPU na portalu X, zmiany obejmą trzy najniżej pozycjonowane układy graficzne z rodziny Ada Lovelace. Niektóre modele GeForce RTX 4070 będą wykorzystywały rdzeń AD103-175-KX zamiast AD104-251. W przypadku GeForce RTX 4060 Ti będzie to AD104-150-KX zamiast AD106-351, zaś GeForce RTX 4060 oparty zostanie na AD106-255 zamiast AD107-400.

Oczywiście nie oznacza to, że cała produkcja wymienionych układów zostanie przerzucona na "recyklingowane" rdzenie. W sprzedaży z pewnością będą dostępne oba warianty równocześnie, jednak wątpliwe jest, że możliwa będzie łatwa identyfikacja, jakiego rdzenia używa dany model karty. Producenci zazwyczaj bowiem nie chwalą się tym ani na opakowaniu, ani na stronach produktowych. Oczywiście ponowne użycie wyżej pozycjonowanych rdzeni nie odbędzie ze szkodą dla jakości tańszych kart graficznych. Można przypuszczać, że niezależnie od użytego rdzenia, układ będzie musiał przejść dokładnie tę samą kontrolę jakości. Rdzeń, który z jakiegoś powodu nie spełnia wymogów droższych GPU, może bowiem po nałożeniu odpowiednich ograniczeń idealnie spisywać się w tańszym układzie. Karty GeForce RTX 4070 z nowymi rdzeniami mają pojawić się na rynku jeszcze w marcu, a pozostałe dwa modele w kwietniu.

Źródło: MEGAsizeGPU (X), WCCFTech