NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER i RTX 4070 SUPER - karty już sprzedawane są w cenach poniżej MSRP

Od premiery trzech odświeżonych układów graficznych NVIDIA GeForce RTX z serii 40 SUPER nie minęło wiele czasu, a omawiane modele (GeForce RTX 4080 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER oraz GeForce RTX 4070 SUPER) już są sprzedawane poniżej kwoty MSRP (sugerowana przez producenta cena detaliczna). Taka sytuacja ma miejsce także na naszym rynku, a największą obniżkę ceny otrzymały karty graficzne oparte o układ NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER.

Nie minęły jeszcze dwa miesiące od momentu wprowadzenia na rynek odświeżonych układów graficznych NVIDIA GeForce RTX z serii 40 SUPER, a już sprzedawane są one po kwotach niższych od MSRP. Dotyczy to zarówno rynku niemieckiego, jak i polskiego.

Taki rozwój wydarzeń jest dość interesujący, ponieważ od samej premiery omawianych układów nie upłynęło wiele czasu. Ceny na niemieckim rynku postanowił sprawdzić serwis Computer Base. Najkorzystniejszą obniżkę otrzymał wariant NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER. Jego ustalona kwota MSRP wynosiła 659 euro, natomiast już teraz karty graficzne z tym układem można nabyć od 589 euro. Mamy do czynienia z ceną niższą o niemal 11%. Edycja NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER otrzymała nieco mniejszą „zniżkę”, ponieważ mowa tu o 5,5% - z 889 na 840 euro. Mniej spektakularny spadek cen zaliczył wariant NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER. Pierwotnie oferowany był w kwocie 1109 euro, a dziś jest to już 1092 euro (1,5%).

W Polsce niereferencyjne modele także można spotkać poniżej cen MSRP. Karty graficzne z układem NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER zaczynają się już od 2699 zł (od firmy Palit), co daje kwotę o 10% niższą od sugerowanej przez producenta. Początkowo ustalona cena za układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER wynosiła 3999 zł, z kolei dziś najtańsze modele to koszt 3749 zł (Inno3D), a więc mówimy o 6% spadku na wartości. Podobnie jak w Niemczech, także na naszym rodzimym rynku najmniejszą obniżkę ceny otrzymały wersje oparte na układzie NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER. W tym wypadku aktualna najniższa kwota to 4 799 zł (MSI), czyli 4% mniej niż MSRP.

GeForce RTX 4080 SUPER GeForce RTX 4070 Ti SUPER GeForce RTX 4070 SUPER Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Układ graficzny AD103-400 AD103-275 AD104-350 Litografia TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N Jednostki SP 10240 8448 7168 Jednostki TMU 320 264 224 Jednostki ROP 112 112 80 Jednostki RT 80 66 56 Jednostki Tensor 320 264 224 Taktowanie bazowe 2295 MHz 2340 MHz 1980 MHz Taktowanie boost 2550 MHz 2610 MHz 2475 MHz Taktowanie pamięci 23 Gbps 21 Gbps 21 Gbps Ilość pamięci 16 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Szyna pamięci 256-bit 256-bit 192-bit Przepustowość 736 GB/s 672 GB/s 504 GB/s Złącze 1 x 12VHPWR 1 x 12VHPWR 1 x 12VHPWR Współczynnik TGP 320 W 285 W 220 W Premiera w sklepach 31 stycznia 2024 roku 24 stycznia 2024 roku 17 stycznia 2024 roku Cena sugerowana 4999 zł 3999 zł 2999 zł

Źródło: Computer Base