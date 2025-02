ASUS GeForce RTX 4060 Ti DUAL OC - karta graficzna, jakiej jeszcze nie było na rynku. Oferuje niespotykaną funkcję

Obecna magistrala PCI Express już dawno wyparła swojego poprzednika, jakim był PCI. Umożliwia ona podłączenie wielu kart rozszerzeń, choć w głównej mierze wykorzystywana jest do obsługi kart graficznych. W zależności od swojej wersji magistrala ta posiada od 1 do 16 linii. Różnice pomiędzy nimi są znaczące, albowiem większa ilość linii pozwala uzyskać lepszą przepustowość, a także umożliwia większy pobór mocy dla kompatybilnych kart. Jednak nie wszystkie karty wykorzystują pełnie możliwości tego złącza - ASUS postanowił to zmienić, tworząc specjalną wersję karty graficznej ASUS GeForce RTX 4060 Ti DUAL OC.

Sporo kart graficznych, które są kompatybilne z magistralą PCI Express 4.0 x16, nie wykorzystuje wszystkich dostępnych linii. ASUS postanowił zmienić ten obraz, dodając do niereferencyjnego układu NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti możliwość podłączenia... nośnika SSD.

W kwestii dalszego wyjaśnienia: modele kart graficznych, które oparte są na rdzeniu AD106 lub AD107 są tak skonstruowane, aby były kompatybilne z magistralą PCI Express 4.0 x16. Jednak, zamiast wykorzystywać pełne 16 linii robią użytek tylko z 8 - połowa z nich jest więc wyłączona z funkcjonowania. ASUS postanowił więc, że skonstruuje model karty graficznej wykorzystujący układ NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, który będzie dodatkowo oferował wsparcie dla nośników SSD dzięki wbudowanemu złączu M.2. Jest to pierwsze tego typu konsumenckie rozwiązanie, jakie możemy zobaczyć. Do tej pory opcja ta wykorzystywana była w stacjach roboczych i stanowiła niejako bufor dla układu graficznego - nie można więc było skorzystać z dostępnego nośnika w tradycyjny sposób.

Slot umieszczony jest tuż pod backplatem, natomiast za jego pokrywę służy niewielki element. Dodatkowo konstrukcja opiera się o rozwiązanie ASUS Q-Latch, więc nie jest wymagany żaden śrubokręt, aby dostać się do środka. Pod względem reszty specyfikacji mamy do czynienia z modelem, który jest już dostępny na rynku - mowa o ASUS GeForce RTX 4060 Ti Dual OC 8 GB. Inicjatywa ze strony producenta jest bardzo ciekawa i z pewnością zostanie wdrożona także przez inne przedsiębiorstwa. Model dostępny jest jedynie za granicą w kwocie 558,90 euro i niestety nie ma możliwości wysyłki do Polski. Z czasem sytuacja może się jednak zmienić, więc warto obserwować poczynania ASUS-a.

Źródło: VideoCardz