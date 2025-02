NVIDIA GeForce RTX 4080 Super pojawił się w jednej z baz danych. Możliwe są dwa warianty, których podstawą będą różne rdzenie

PCI ID Repository to baza danych, do której czasami trafiają przecieki dotyczące nadchodzącego sprzętu. W ostatnich tygodniach w sieci pojawiały się doniesienia wskazujące na to, że NVIDIA przygotowuje się powoli do premiery odświeżonych układów Ada Lovelace. Karty z dopiskiem "Super" miałyby pojawić się w pierwszej połowie przyszłego roku. Jedną z nich jest przypuszczalnie GeForce RTX 4080 Super, który trafił ostatnio do PCI ID Repository.

GeForce RTX 4080 Super został dostrzeżony w bazie danych PCI ID Repository. Układ ma bazować na rdzeniu AD103, ale nie jest wykluczony też wariant korzystający z AD102.

Wpisy w omawianej bazie opierają się zazwyczaj na dwóch źródłach: danych pochodzących ze sterowników oraz informacji od posiadających poufne informacje podmiotów trzecich. Najnowszy układ Ada Lovelace został dodany do PCI ID Repository przez użytkownika T4CFantasy. Informację tę należy traktować jako dosyć wiarygodną, ponieważ posiada on dostęp do wczesnych wersji BIOS-u kart graficznych i walidacji w oprogramowaniu GPU-Z. Jest to też jeden z autorów bazy danych TechPowerUp.

Według tej informacji GeForce RTX 4080 Super będzie bazował na rdzeniu AD103, czyli tym samym, który wykorzystuje podstawowa wersja GPU. Wcześniej pojawiały się przypuszczenia, że NVIDIA może zdecydować się na wariant ze znacząco okrojonym AD102. Informacje opublikowane w PCI ID Repository nie muszą jednak dokładnie odzwierciedlać rzeczywistości i ostatecznie amerykańska firma może zdecydować się na wykorzystanie także wyżej pozycjonowanego rdzenia. Według portalu VideoCardz, na chwilę obecną NVIDIA nie przekazała jeszcze swoim partnerom pełnej specyfikacji domniemanej serii kart GeForce RTX 4000 Super.

Źródło: VideoCardz