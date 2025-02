NVIDIA GeForce RTX 4070 Super może otrzymać większą ilość VRAM i szerszą magistralę pamięci

Pisaliśmy ostatnio o przecieku, według którego NVIDIA przygotowuje odświeżone wersje trzech modeli kart graficznych Ada Lovelace. Wśród nich znalazł się także GeForce RTX 4070. Podstawowa wersja GPU była krytykowana za zbyt małą ilość pamięci VRAM i zawyżoną cenę. Według najnowszych informacji, karta z dopiskiem "Super" może rozwiązać przynajmniej jeden z tych problemów. Otwartą sprawą pozostaje jednak, jak model ten zostanie finalnie wyceniony.

Przeciek pochodzi od użytkownika platformy X @Zed__Wang, który używa pseudonimu MEGAsizeGPU. Według niego NVIDIA rzeczywiście przygotowuje GeForce RTX 4070 Super. Co więcej, karta ta ma mieć zauważalnie lepszą specyfikację niż zwykła wersja. Dużą zmianą ma być zastosowanie chipu AD103, który był do tej pory wykorzystywany w GeForce RTX 4080. Oczywiście układ zostanie odpowiednio okrojony pod względem specyfikacji. Dodatkowo nowe GPU ma zaoferować 16 GB VRAM. Pamięć będzie działała na szynie 256-bitowej. Podstawowy GeForce RTX 4070 wyposażony jest w 12 GB pamięci i korzysta z szyny 192-bitowej.

Większa ilość VRAM jest niewątpliwym plusem, ponieważ usuwa jedną z największych wad podstawowego GPU. Zmiana szyny pamięci także wydaje się logicznym krokiem. Przykład GeForce RTX 4060 Ti 16 GB pokazuje, że może to być czynnik znacząco ograniczający wydajność karty. Ostatecznie wszystko jednak i tak rozstrzygnie się na płaszczyźnie cenowej. Trudno jednak sobie wyobrazić sytuację, żeby karta o lepszej specyfikacji była tańsza niż karta o specyfikacji gorszej od tego samego producenta. Według przecieku NVIDIA planuje także premierę nieco tańszego GeForce RTX 4070, który bazuje na pamięci GDDR6. Trudno jednak powiedzieć, do kogo konkretnie taki układ miałby być skierowany.

There might be two new cards in the future:

4070 D6: The same spec as 4070 but shrinks to GDDR6

4070 super: based on AD103, has a 256bit bandwidth and 16G Vram