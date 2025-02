NVIDIA GeForce RTX 4000 Super - czy nadchodzi premiera odświeżonych układów Ada Lovelace? Tak wskazuje przeciek

Niżej pozycjonowane karty graficzne Ada Lovelace nie zachwycają swoją wydajnością, a NVIDIA nie jest zadowolona z ich sprzedaży. Już w przyszłym roku powinny zadebiutować układy Blackwell, ale trudno na razie wyrokować, czy będzie to dotyczyło też konsumenckich GPU. Wiele wskazuje na to, że wcześniej czeka nas premiera odświeżonych wersji GeForce RTX 4000. Byłaby to zapewne odpowiedź NVIDII na krytykę, z którą spotkała się spora część jednostek Ada Lovelace.

NVIDIA może przygotowywać się do premiery odświeżonej wersji trzech modeli kart graficznych Ada Lovelace: GeForce RTX 4080 Super, GeForce RTX 4070 Ti Super oraz GeForce RTX 4070 Super.

Pogłoski o kartach z serii GeForce RTX 4000 Super krążą w Internecie nie od dzisiaj. Informacja, że takie układy są przygotowywane pojawiła się jednak ostatnio na profilu X dosyć wiarygodnego autora przecieków @hongxing2020. Brakuje co prawda szczegółów, ale poznaliśmy przypuszczalną listę odświeżonych układów NVIDII. Według zamieszczonego wpisu, firma w nieodległej przyszłości wypuści na rynek karty GeForce RTX 4080 Super, GeForce RTX 4070 Ti Super oraz GeForce RTX 4070 Super.

Na liście zabrakło najwyżej i najniżej pozycjonowanych układów, więc ich odświeżenie stoi pod znakiem zapytania. Już wcześniej pojawiały się wiarygodne pogłoski o premierze GeForce RTX 4080 Ti lub Super, zatem jest wysoce prawdopodobne, że na rynek rzeczywiście trafi taka seria kart. Spekuluje się, że może to nastąpić już na początku 2024 roku. Z punktu widzenia graczy istotny jest stosunek wydajności do ceny oraz ilość pamięci VRAM. Zwłaszcza ten ostatni element był przedmiotem krytyki wielu osób. Można mieć nadzieję, że wraz z premierą serii GeForce RTX 4000 Super, otrzymamy karty, które w pełni zasłużą na miano nowej generacji.

10.18 update

【super】I'm back

4080 super

4070ti super

4070 super



date TBD

… — hongxing2020 (@hongxing2020) October 18, 2023

Źródło: @hongxing2020 (X), WCCFTech