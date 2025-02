NVIDIA GeForce RTX 4080 Ti - karta graficzna Ada Lovelace może zadebiutować już na początku 2024 roku

W przyszłym roku nie spodziewamy się premiery nowej generacji kart graficznych z serii GeForce RTX 5000 (choć nie wykluczone, że sama papierowa prezentacja może się odbyć jeszcze przed końcem 2024 roku), zamiast tego oczekujemy odświeżonych układów graficznych Ada Lovelace, poszerzających ofertę generacji GeForce RTX 4000. Według nieoficjalnych doniesień, już na początku 2024 roku (być może podczas targów CES 2024) ma zadebiutować nowa karta graficzna od NVIDII.

Użytkownik MEGAsizeGPU na swoim koncie na portalu X opublikował informację na temat nadchodzących planów NVIDII związanych z rozszerzeniem serii kart GeForce RTX 4000. Chodzi o wprowadzenie modelu GeForce RTX 4080 Ti (lub GeForce RTX 4080 SUPER lub jakkolwiek inaczej producent nazwie tenże układ), który wcisnąłby się pomiędzy karty GeForce RTX 4080 oraz GeForce RTX 4090. Biorąc pod uwagę sporą różnicę w specyfikacji oraz wydajności, nowa karta umieszczona pomiędzy dwiema wymienionymi jest tylko kwestią czasu.

There will be a 4080S(maybe Ti) in early 2024.

Based on AD102, TGP below 450W, same price range as 4080