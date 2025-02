NVIDIA GeForce RTX 4080 Super - karta graficzna ma otrzymać jeszcze więcej VRAM-u niż GeForce RTX 4080

Wiele wskazuje na to, że NVIDIA rzeczywiście zamierza odświeżyć swoją linię desktopowych kart graficznych opartych na architekturze Ada Lovelace. Co jednak najważniejsze, producent ma wyposażyć swoje nowe układy w znacznie więcej VRAM-u. Mówiło się już, że model RTX 4070 Super dostanie 16 GB pamięci GDDR6X 256-bit. Teraz pojawiły się z kolei przecieki mówiące nam, że również RTX 4080 Super zaprezentuje się pod tym względem jeszcze lepiej niż układ bez żadnego dopisku.

Jak donosi @harukaze5719, serwis Benchlife kontaktował się z partnerami NVIDII w celu zdobycia nowych informacji na temat RTX-a 4080 Super. Choć dokładna specyfikacja tej jednostki nadal jest nieznana, to jednak źródła potwierdzają, że model ten otrzyma 20 GB pamięci GDDR6X opartej na magistrali 320-bit. Wiele też wskazuje, że karta graficzna będzie bazować na rdzeniu AD102, co powinno oznaczać większą liczbą rdzeni CUDA względem RTX-a 4080. Warto zwrócić uwagę, że tak skonfigurowany model z dopiskiem Super będzie miał tyle samo pamięci co Radeon RX 7900 XT (również z 20 GB VRAM), aczkolwiek nowy układ NVIDII powinien być znacznie wydajniejszy.

Co ciekawe, serwis Benchlife nie określił nowego GeForce'a jako model z oznaczeniem RTX 4080 Super. W teorii omawiana karta graficzna może więc zadebiutować jako RTX 4080 20 GB lub RTX 4080 Ti. Biorąc jednak pod uwagę zamieszanie z RTX-em 4080 12 GB (wydanym ostatecznie jako RTX 4070 Ti) oraz fakt, że doniesienia w kwestii modeli Super przybierają na sile, trudno wyobrazić sobie scenariusz, w którym układy RTX 4070 Super czy RTX 4080 Super ostatecznie nie ujrzą światła dziennego. Mimo wszystko pamiętajmy, że nadal mamy do czynienia z nieoficjalnymi doniesieniami. Na ten moment trudno ustalić, kiedy możemy spodziewać się oficjalnej zapowiedzi nowych modeli Ada Lovelace.

Benchlife checked with Nvidia's AIC partners and learned that the three SKUs have basically been confirmed, but no specific information has been obtained. They only know that the new version of RTX 4080 will use 20GB GDDR6X video memory.https://t.co/6clcqLA8jT