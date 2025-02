NVIDIA GeForce RTX 4070 - producent ostrzega przed niedoborami karty graficznej ze względu na problemy z pamięciami GDDR6X

Nie da się ukryć, że firma NVIDIA zarabia mnóstwo pieniędzy dzięki swoim najbardziej zaawansowanym układom. To zaś oznacza, że w sytuacjach kryzysowych najbardziej ucierpią ci, którzy polują na nisko bądź średniopółkowy produkt. Piszemy o tym teraz całkowicie nieprzypadkowo, bowiem docierają do nas niepokojące wieści dotyczące niedoborów pamięci GDDR6X. Zieloni raczej podjęli już pewne działania, których skutki mogą być widoczne w sierpniu.

Tego typu wieści nigdy nie są dobre dla graczy polujących na średniopółkową kartę graficzną. Na szczęście wydaje się, że na ten moment nie ma bezśredniego powodu do paniki.

NVIDIA podobno poinformowała swoich chińskich partnerów o możliwym zmniejszeniu dostaw kart GeForce RTX 4070. Wszystko przez potencjalny brak pamięci GDDR6X wynikający z ostatniej, wadliwej partii modułów GDDR6X, która nie mogła przejść testów jakości. Jak jednak podkreśla źródło, sytuacja jest tylko tymczasowa i NVIDIA już sobie z nią poradziła. Można oczekiwać, że w razie problemów Zieloni będą skupiać się na produkcji wyżej pozycjonowanych kart graficznych, a także układów do obliczeń AI opartych na architekturze Blackwell. Niewykluczone, że spadnie liczba dostaw również innych kart Ada Lovelace. Obok RTX-a 4070 może zacząć brakować także GeForce'ów RTX 4060 (Ti).

Tego typu wieści nigdy nie są dobre dla graczy polujących na średniopółkową kartę graficzną, jednak pocieszeniem w tej sprawie może być fakt, że mowa tutaj wyłącznie o chińskich producentach i chińskim rynku. Choć więc sytuacja może mieć oczywiście wpływ na podaż również w innych rejonach świata, to wydaje się, że nie ma bezśredniego powodu do paniki. W najgorszym razie dostrzegalny będzie nieznaczny wzrost cen. Gdyby jednak pojawiły się kolejne informacje w tym temacie, na pewno Was o tym poinformujemy.

