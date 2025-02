GALAX GeForce RTX 4070 1-Click OC 2X - oto karta graficzna, która ma otrzymać wolniejsze pamięci GDDR6

Pośród układów graficznych NVIDIA GeForce RTX z serii 40, to właśnie model GeForce RTX 4070 jest uważany za najbardziej opłacalny. Oferuje bowiem całkiem przyzwoitą wydajność w akceptowalnej cenie. Sytuacji tej nie zmieniła premiera odsłon z dopiskiem "SUPER" ani też "Ti". Od jakiegoś czasu słychać jednak o nadchodzącym wariancie tego samego modelu, który będzie wyposażony w nieco wolniejsze pamięci. Okazuje się, że jego debiut jest już tuż za rogiem.

Układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4070 z wolniejszymi pamięciami GDDR6 jednak pojawi się na rynku. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że wkroczy on na półki sklepowe już za moment.

Marka GALAX przygotowuje się do wprowadzenia na rynek jednej z pierwszych niereferencyjnych kart graficznych, która będzie korzystać z wolniejszego wariantu omawianego układu. Do tej pory NVIDIA GeForce RTX 4070 była wyposażona w pamięci w standardzie GDDR6X, natomiast tym razem będziemy mieli do czynienia z trochę wolniejszymi GDDR6. Co jednak bardzo istotne: reszta specyfikacji pozostanie praktycznie taka sama jak do tej pory. Oznacza to, że spotkamy się z rdzeniem AD104-251 (dotychczas AD104-250), 5888 jednostkami CUDA oraz 192-bitową szyną danych. Różnica w przepustowości pomiędzy wspomnianymi standardami wynosi zaledwie (lub aż - w zależności od punktu widzenia) 1 Gb/s (20 vs 21 Gb/s).

Niereferencyjny układ GALAX GeForce RTX 4070 1-Click OC 2X będzie sprzedawany jednak w takim samym pudełku, a na dodatek nie będzie się w żaden sposób różnił od dotychczasowych edycji. W tym wypadku trzeba będzie uważać, aby przypadkiem nie nabyć osłabionego wariantu. Nie wiemy co prawda, kiedy dokładnie zadebiutuje ta karta graficzna, natomiast data wprowadzenia na rynek układu NVIDIA GeForce RTX 4070 z pamięciami GDDR6 została ustalona na 20 sierpnia 2024 roku (według informacji od Board Channels). Po tym czasie różne modele powinny się pojawiać w sklepach. Nie ma natomiast pewności, czy NVIDIA planuje ciche wprowadzenie "nowości", czy oficjalną zapowiedź. Na te informacje nie przyjdzie nam jednak długo czekać.

