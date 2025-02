NVIDIA GeForce RTX 4070 - nowa wersja karty z pamięciami GDDR6 jest już w drodze. Nadal będzie można liczyć na wysoką wydajność

W ostatnich dniach zaczęło głośno mówić się o nadchodzącej nowej wersji karty graficznej GeForce RTX 4070 z nieco wolniejszymi pamięciami GDDR6. Skąd w ogóle pomysł na taką jednostkę? Wszystko przez niedobory modułów GDDR6X, w obliczu których Zieloni postanowili skupić się na produkcji bardziej dochodowych układów. Jak się okazuje, coś rzeczywiście musi być na rzeczy, bowiem znany informator ujawnił właśnie konkretne informacje o nowej, tańszej wersji RTX-a 4070.

Niejaki @Zed__Wang, znany także jako MEGAsizeGPU, ujawnił właśnie, że nowy wariant GeForce'a RTX 4070 ma otrzymać pamięci GDDR6 o szybkości 20 Gbps (choć wartość ta nie jest jeszcze pewna). Omawiana jednostka ma bazować na nowej płytce PCB o oznaczeniu PG141 i rozwijana jest pod kodową nazwą SKU 347. Co jednak najważniejsze, wszystko wskazuje na to, że nadchodzący GeForce RTX 4070 z modułami GDDR6 zachowa rdzeń AD104 z 5888 jednostkami CUDA na pokładzie.

GeForce RTX 4070 GDDR6

PG141 SKU 347

GDDR6 might be 20Gbps

Other specs remain the same.