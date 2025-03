NVIDIA zaprezentowała wyniki finansowe za drugi kwartał roku fiskalnego 2025. Rekordowe wyniki działu Data Center

Rozwój sztucznej inteligencji nie zwalnia, co oznacza, że na rynku jest coraz większe zapotrzebowanie na sprzęt służący do jej obsługi. Nie ma wątpliwości, że firmą, która zyskuje najwięcej w tych okolicznościach jest NVIDIA. Amerykańska spółka od dłuższego czasu notuje bardzo dobre wyniki finansowe. Podobnie jest w przypadku drugiego kwartału roku fiskalnego 2025. Rekordy bije segment Data Center, ale także ogólne przychody przedsiębiorstwa są imponujące.

Rozwój rynku sztucznej inteligencji postępuje w ekspresowym tempie. Przekłada się się to na wyniki finansowe NVIDII, dla której drugi kwartał roku fiskalnego 2025 był jednym z najlepszych w historii.

Rozwój sztucznej inteligencji zdecydowanie służy podmiotom, które działają w tej branży. W drugim kwartale roku fiskalnego 2025 NVIDIA uzyskała przychód w wysokości 30,04 mld dolarów. Jest to najlepszy rezultat kwartalny, jakie przedsiębiorstwo odnotowało w historii swojego istnienia. Przed rokiem było to 13,51 mld dolarów, czyli mamy tutaj do czynienia ze wzrostem sięgającym 122%. Zysk netto wyniósł z kolei 16,60 mld dolarów w ujęciu GAAP i 16,95 mld dolarów non-GAAP (więcej o 168% i 152% niż przed rokiem). Choć marża brutto była niższa niż w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2025, to i tak odnotowano jej wzrost o 5 pp. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. Także akcjonariusze nie mają większych powodów do narzekań, gdyż zysk na akcję wyniósł w ostatnim kwartale 0,67 dolara, czyli był aż o 168% wyższy niż w zeszłym roku.

GAAP Q2 FY2025 Q2 FY2024 Q1 FY2025 Przychód łączny 30,04 mld USD 13,51 mld USD 26,04 mld USD Marża brutto 75,1% 70,1% 78,4% Koszty operacyjne 3,93 mld USD 2,66 mld USD 3,50 mld USD Zysk operacyjny 18,64 mld USD 6,80 mld USD 16,91 mld USD Zysk netto 16,60 mld USD 6,19 mld USD 14,88 mld USD Zysk na akcję 0,67 USD 0,25 USD 0,60 USD

Non-GAAP Q2 FY2025 Q2 FY2024 Q1 FY2025 Przychód łączny 30,04 mld USD 13,51 mld USD 26,04 mld USD Marża brutto 75,7% 71,2% 78,9% Koszty operacyjne 2,79 mld USD 1,84 mld USD 2,50 mld USD Zysk operacyjny 19,94 mld USD 7,78 mld USD 18,06 mld USD Zysk netto 16,95 mld USD 6,74 mld USD 15,24 mld USD Zysk na akcję 0,68 USD 0,27 USD 0,61 USD

Za bardzo dobre wyniki finansowe NVIDII odpowiada oczywiście przede wszystkim segment Data Center, który wypracował 26,27 mld dolarów. Jest to wynik o 154% lepszy niż przed rokiem i rekordowy w dotychczasowej historii firmy. Wydaje się jednak, że ciągle w tym przypadku nie osiągnęliśmy szczytu. Można spodziewać się, że przychody z tego działu w najbliższej przyszłości nadal będą rosły. Na tym tle wyniki z segmentu Gaming prezentują się bardzo skromnie. Udało się tutaj bowiem wypracować zaledwie 2,88 mld dolarów. Także ten obszar działalności zaliczył jednak wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem (o 16%). Dział Professional Visualization to przychody na poziomie 0,45 mld dolarów (o 20% więcej niż przed rokiem), zaś Automotive 0,35 mld dolarów (o 37% więcej). Do czasu pojawienia się realnej konkurencji dla NVIDII na rynku AI nie należy spodziewać się zmiany obecnych trendów finansowych.

Q2 FY2025 Q2 FY2024 Q1 FY2025 Przychód - Data Center 26,27 mld USD 10,32 mld USD 22,56 mld USD Przychód - Gaming 2,88 mld USD 2,49 mld USD 2,65 mld USD Przychód - Professional Visualization 0,45 mld USD 0,38 mld USD 0,43 mld USD Przychód - Automotive 0,35 mld USD 0,25 mld USD 0,33 mld USD Przychód - OEM 0,09 mld USD 0,07 mld USD 0,08 mld USD Łączny przychód 30,04 mld USD 13,51 mld USD 26,04 mld USD

Źródło: NVIDIA