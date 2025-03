NVIDIA GeForce RTX 5090 i RTX 5080 - nowe karty graficzne mają wyróżniać się ogromnym poborem mocy

Premiera kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 50 to aktualnie jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń dla wszystkich komputerowych entuzjastów oraz graczy. Wydaje się jednak, że nowe modele zdecydowanie nie będą przeznaczone dla zwykłych zjadaczy chleba. Pomijając już oczekiwany wzrost wydajności, należy wziąć pod uwagę wszystkie dotychczasowe doniesienia dotyczące rzekomego ogromnego poboru mocy tych jednostek. Właśnie otrzymaliśmy nowe informacje w tej sprawie.

GeForce RTX 5090 ma wyróżniać się poborem mocy na poziomie aż 600 W, natomiast RTX 5080 ma pobierać 400 W i jednocześnie oferować nieco wyższą wydajność od RTX-a 4090. Cóż, na pewno nie będą to układy dla zwykłych zjadaczy chleba...

Mówiąc wprost, potwierdzają się poprzednie przecieki - topowe karty graficzne GeForce RTX 50 zdecydowanie nie będą zbyt energooszczędne. Jak twierdzi @kopite7kimi, uznany informator ws. GPU, flagowy GeForce RTX 5090 ma wyróżniać się poborem mocy na poziomie aż 600 W. To ogromna wartość, stanowiąca aż 150-watowy wzrost TDP względem RTX-a 4090. Jeśli natomiast chodzi o GeForce'a RTX 5080, układ ten ma pobierać 400 W mocy, a zatem o 50 W mniej od flagowej jednostki Ada Lovelace, lecz o 80 W więcej od RTX-a 4080. Niestety, nie wyjaśniono dokładnie, czy mowa tu faktycznie o współczynniku TDP (Thermal Design Power), czy TGP (Total Graphics Power), ale wstępnie uważa się, że mowa właśnie o TDP.

Co również istotne, @kopite7kimi potwierdził, że GeForce RTX 5080 mimo mniejszego poboru mocy od RTX-a 4090 ma zaoferować 10% wyższą wydajność w porównaniu do aktualnie topowego modelu NVIDII (zakładamy, że mowa tutaj o ogólnej mocy obliczeniowej). Jest więc na co czekać, ale nie da się ukryć, że wspomniane przed chwilą wartości będą rozczarowujące dla wszystkich tych, którzy planowali stworzenie wydajnej i w miarę energooszczędnej platformy. Pamiętajmy jednak, że nie są to jeszcze oficjalnie informacje - warto więc podejść do nich z odpowiednim dystansem. Premiera kart graficznych GeForce RTX 50 odbędzie się najwcześniej późną jesienią lub na początku przyszłego roku.

Źródło: @kopite7kimi, VideoCardz