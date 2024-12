NVIDIA GeForce RTX 4090 - opublikowano zdjęcia karty przerobionej w Chinach z myślą o obsłudze sztucznej inteligencji

Amerykańskie sankcje sprawiają, że Chińczycy muszą szukać alternatyw w kwestii pozyskiwania układów do obsługi sztucznej inteligencji. Niedawno pisaliśmy o fabrykach przerabiających karty GeForce RTX 4090 w taki sposób, żeby nadawały się one do wykorzystania w środowisku serwerowym. Brakowało jednak dokładniejszych zdjęć tych konstrukcji. Teraz to się zmieniło za pośrednictwem wpisu jednego z użytkowników na portalu X.

Opublikowano dokładne zdjęcia układu GeForce RTX 4090, który został zmodyfikowany w jednej z chińskich fabryk z myślą o pracy w serwerach napędzających sztuczną inteligencję.

Dostosowanie konsumenckiego GeForce RTX 4090 do pracy nad algorytmami sztucznej inteligencji nie jest łatwym zadaniem. Jak informowaliśmy kilka dni temu, do specjalnych fabryk w Chinach trafiają karty różnych producentów. Systemy chłodzenia układów są demontowane. Podobnie jest z samym GPU i pamięcią. Elementy te instaluje się następnie na specjalnie przygotowanej płytce drukowanej wraz z turbinowym chłodzeniem. W efekcie powstaje dosyć kompaktowy (i oczywiście znacznie droższy) układ, który można wykorzystać w serwerach napędzających sztuczną inteligencję.

Użytkownik I_Leak_VN opublikował w serwisie X dokładne zdjęcia przerobionego GPU. Wygląd przywodzi nieco na myśl karty NVIDII z serii Founders Edition. Jest to jednak dwuslotowa konstrukcja z dużym wylotem powietrza w tylnej części układu. Zmodyfikowany GeForce RTX 4090 został wyposażony w trzy złącza DisplayPort 1.4 i jeden port HDMI 2.1. Bardzo nietypowa jest lokalizacja złącza zasilającego 16-pin. Umieszczono go bowiem w przedniej części karty. Trzeba przyznać, że całość wygląda na tyle profesjonalnie, że równie dobrze układ mógłby trafić na rynek zachodni. Nie wiemy niestety, czy modyfikacje nie wpłynęły negatywnie na wydajność i stabilność układu, ani jak sprawuje się on w zadaniach powiązanych z AI. Jest to jednak przykład pewnej zaradności w obliczu nałożonych restrykcji.

