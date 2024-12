NVIDIA GeForce RTX 4090 - Chińczycy masowo przekształcają konsumenckie karty graficzne w układy do obsługi AI

Jednym z efektów amerykańskich sankcji nałożonych na Chiny jest wzrost cen sprzętu do obsługi AI i wykształcenie się czarnego rynku, na którym można zakupić objęte restrykcjami układy. Rozwój sztucznej inteligencji wymaga pokaźnych inwestycji w sprzęt, którego zaczyna powoli brakować. Problem jest na tyle duży, że w Państwie Środka dochodzi do przekształcania na masową skalę konsumenckich kart graficznych w układy do obsługi AI.

W Chinach powstały specjalne fabryki, które zajmują się przerabianiem kart GeForce RTX 4090 w układy dedykowane obsłudze sztucznej inteligencji. Jest to jedna z prób poradzenia sobie z amerykańskimi sankcjami.

Przed wejściem w życie sankcji, które uniemożliwiają eksport do Chin układów GeForce RTX 4090, do Państwa Środka trafiła większa niż zazwyczaj liczba kart z tej serii. Chińscy potentaci w zakresie technologii korzystających z potencjału sztucznej inteligencji zdołali z kolei zrobić pokaźne zapasy sprzętu. Przykładem jest chociażby Tencent, który kilka dni temu chwalił się, że posiada duże ilości układów NVIDIA H800. W Państwie Środka powstają też specjalne zakłady, które zajmują się przerabianiem konsumenckich kart graficznych.

Informacje dotyczące tych ośrodków pochodzą z serwisu Baidu. Do fabryk trafiają pokaźne transporty z kartami graficznymi GeForce RTX 4090 od różnych producentów (w tym Palit, ASUS czy Gigabyte). System chłodzenia sprzętu jest następnie zdejmowany. Demontażowi podlega także pamięć i GPU, które oddzielane są od standardowej płytki drukowanej. Całość jest następnie umieszczana na specjalnie przygotowanej PCB, po czym instalowany jest turbinowy system chłodzenia, który zajmuje znacznie mniej miejsca.

W rezultacie z trzy- lub czteroslotowej konstrukcji, uzyskiwany jest układ dwuslotowy. Karty są przygotowywane z myślą o pracy w środowisku serwerowym, gdzie obok wydajności istotna jest także przestrzeń, którą zajmują. Standardowe chłodzenie karty jest zbyt duże i niezbyt wydajne w przypadku systemów zakładających pracę wielu układów na małej przestrzeni. Po zakończeniu przeróbek, nowopowstały układ przechodzi rygorystyczne testy w takich aplikacjach, jak Furmark, 3DMark czy w oprogramowaniu dedykowanemu sztucznej inteligencji. Następnie zmodyfikowane karty są wysyłane do klientów, którzy zmuszeni są szukać alternatyw dla objętego sankcjami sprzętu do obsługi AI.

Oczywiście jest to jedynie tymczasowe rozwiązanie. Jeśli nic bowiem się nie zmieni w sytuacji międzynarodowej, to już wkrótce zacznie brakować w Chinach także kart GeForce RTX 4090. Ostatnie informacje wskazują, że pewnym ograniczeniom będzie podlegał także eksport do Państwa Środka układów AMD. Zapasy, które zrobiły tamtejsze firmy także nie wystarczą na dłużej niż dwie lub trzy generacje. Pewną alternatywą może być chiński sprzęt, ale pod względem potencjału odbiega on znacząco od układów zachodnich. Wiele wskazuje na to, że w dalszej perspektywie czasowej, rozwój sztucznej inteligencji w Chinach zostanie mocno ograniczony.

Źródło: WCCFTech