Tencent zrobił pokaźne zapasy układów graficznych NVIDII przeznaczonych do obsługi sztucznej inteligencji

Zapowiedź nałożenia sankcji na dane państwo skutkuje zawsze zwiększonym popytem na towar, którego będą one dotyczyły. Wynika to bardzo często z chęci zrobienia zapasów produktu celem jego późniejszego wykorzystania lub odsprzedaży. Taką politykę przyjął między innymi chiński Tencent w odniesieniu do układów graficznych wykorzystywanych do obsługi AI. Firma zgromadziła pokaźne zapasy akceleratorów produkowanych przez NVIDIĘ.

Tencent deklaruje, że amerykańskie sankcje nie wpłyną na rozwój opracowywanych przez firmę technologii wykorzystujących AI. Firma miała zgromadzić pokaźne zapasy układów NVIDIA H800.

W branży gier wideo Tencent jest znany z posiadania udziałów w rozmaitych studiach deweloperskich. Można wymienić wśród nich chociażby Epic Games czy od niedawna Techland. Przedsiębiorstwo ma jednak dużo szersze portfolio. Chiński podmiot rozwija między innymi własny model sztucznej inteligencji o nazwie Hunyuan. Oczywiście do tego typu działalności potrzeba odpowiedniego sprzętu, a jego dostępność w Chinach od czasu obowiązywania amerykańskich sankcji jest mocno ograniczona. Jak twierdzi jednak prezes Tencenta – Martin Lau – nie powinno to wpłynąć na dalszy rozwój opracowywanej przez firmę technologii. Chiński podmiot zdołał bowiem zgromadzić na tyle duże zapasy układów graficznych NVIDII (głównie H800), że mają umożliwić rozwój Hunyuana nawet przez kilka kolejnych generacji sprzętu.

Jednocześnie jednak Martin Lau przyznaje, że restrykcje wprowadzone przez USA wymuszą efektywniejsze korzystanie z posiadanych przez firmę chipów. Układy H800 mają być wykorzystywane tylko do kluczowych obliczeń. Tencent zapowiada także, że będzie poszukiwał rodzimych rozwiązań, które umożliwią trening sztucznej inteligencji. Pewną alternatywą mogą być chipy Huawei Ascend 910B, ale nie oferują one oczywiście tak dobrej wydajności, jak rozwiązania NVIDII. Choć rozwój AI przez Tencent nie jest na razie zagrożony, to sankcje z pewnością wpłyną na ofertę firmy dla podmiotów trzecich (na przykład usługi chmurowe). Szacuje się, że NVIDIA posiada 90% udziałów na chińskim rynku, jeśli chodzi o sprzęt dedykowany sztucznej inteligencji.

Źródło: Reuters