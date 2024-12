Dell ogranicza eksport do Chin kart graficznych z serii AMD Radeon RX 7900, Radeon PRO W7900 oraz akceleratorów Instinct

Kilka dni temu zaczęły w pełni obowiązywać rozszerzone sankcje, które Stany Zjednoczone nałożyły na Chiny. Ich efektem jest zakaz eksportu do Państwa Środka nie tylko układów graficznych do obsługi sztucznej inteligencji, ale także konsumenckiego GPU GeForce RTX 4090. Choć może wydawać się, że karty graficzne z serii Radeon RX 7900 nie są objęte sankcjami, to firma Dell także postanowiła ograniczyć ich eksport do Chin i szeregu innych krajów.

Dell ograniczył eksport do Chin układów graficznych i akceleratorów AI firmy AMD. Ze współczynnika wydajności tego sprzętu teoretycznie nie wynika, żeby był on oficjalnie objęty amerykańskimi sankcjami.

O ograniczeniach, które obejmują Radeona RX 7900 XTX, Radeona RX 7900 XT, Radeona PRO W7900 oraz akceleratory MI210, MI250, MI250X i MI300, dowiedzieliśmy się ze specjalnego komunikatu z zaleceniami przeznaczonego dla działu sprzedaży Della. Opublikował go jako pierwszy portal WCCFTech. Wynika z niego, że powodem wprowadzenia tych restrykcji są amerykańskie sankcje. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że omawiane Radeony nie mają na tyle dużej mocy obliczeniowej (współczynnik Total Processing Performance – TPP), by formalnie zostały objęte amerykańskimi sankcjami. Ograniczenia obowiązują produkty, których TPP przekracza 4800 punktów (w przypadku rozwiązań spoza segmentu centrów danych). Radeon RX 7900 XTX tej granicy z pewnością nie osiąga.

Rzeczywiste przyczyny wprowadzenia ograniczeń przez Dell nie są zatem do końca jasne. Nie można całkowicie wykluczyć możliwości, że dokument nie jest oryginalny, albo że Dell źle zinterpretował nowe sankcje. Ta druga możliwość wydaje się jednak bardzo mało prawdopodobna, ponieważ jest to duża firma, która na pewno zatrudnia wielu prawników pomagających odnaleźć się jej w gąszczu przepisów prawnych. Możliwe też, że wszystkie omawiane układy w jakiś inny sposób naruszają regulacje i dlatego ich eksport musiał zostać ograniczony. Z pewnością nie jest to jednak ostatni epizod w wojnie handlowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami.

