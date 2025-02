Stany Zjednoczone rozszerzają sankcje nałożone na Chiny. Ograniczenia obejmą też karty graficzne NVIDIA GeForce

Sankcje nałożone przez USA na Chiny dosyć mocno uderzyły w tamtejszą branżę produkcji chipów i segment sztucznej inteligencji. NVIDIA musiała przygotować specjalne wersje swoich układów do zadań powiązanych z AI, żeby mieć możliwość ich dalszej sprzedaży w Państwie Środka. USA postanowiły jednak rozszerzyć restrykcje także na tego typu sprzęt. Ograniczenia odczują zapewne też niektórzy zwykli użytkownicy, bo obejmą one również konsumenckie GPU.

Stany Zjednoczone rozszerzają sankcje przeciwko Chinom. Nowe regulacje obejmą między innymi karty graficzne GeForce RTX 4090 oraz akceleratory NVIDIA A800 i H800, które do tej pory omijały restrykcje.

Najnowsze zasady eksportowe przygotowane przez amerykański rząd znoszą ograniczenia w szybkości komunikacyjnej urządzeń, a koncentrują się na wydajności obliczeniowej. W praktyce poskutkuje to zakazem eksportowania (bez specjalnej licencji) do Chin i kilku innych krajów układów NVIDIA A800 i H800. Były to akceleratory przygotowane z myślą o ominięciu sankcji. Na tym jednak nie koniec, ponieważ regulacje zostały zaostrzone na tyle mocno, że uniemożliwią swobodną sprzedaż w Chinach kart graficznych korzystających z chipów AD102. Bazują na nich między innymi układy GeForce RTX 4090, zatem mowa tutaj o segmencie skierowanym do zwykłych konsumentów. Jeśli nic się nie zmieni w perspektywie kolejnych kilkunastu miesięcy, to regulacje obejmą także wyżej pozycjonowane układy z kolejnej generacji.

Rozszerzone restrykcje stwarzają też problematyczną sytuację w kontekście produkcji. NVIDIA i jej partnerzy większość kart graficznych wytwarzają w Chinach. To oznacza, że konieczne będzie przeniesienie przynajmniej części produkcji do innych krajów (ze szczególnym uwzględnieniem Tajwanu). Zapewne nie będzie to bez wpływu na ostateczne ceny tego typu sprzętu. W bardzo złej sytuacji znajdzie się także firma Colorful, która jest dużym producentem kart i działa wyłącznie na terenie Państwa Środka. Nie jest wykluczone, że NVIDIA będzie starała się dostarczyć jak najwięcej chipów AD102 do Chin zanim nowe restrykcje wejdą w życie. To z kolei może mieć wpływ na dostępność GeForce RTX 4090 na innych rynkach. Regulacje mają obowiązywać od 16 listopada bieżącego roku.

