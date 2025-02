Chiny opracowują własne narzędzia, które pozwolą na produkcję chipów w 28 nm procesie technologicznym

Chińska technologia produkcji chipów jest daleko za zachodnimi rozwiązaniami. W niwelowaniu różnicy nie pomagają sankcje, które zostały nałożone przez Stany Zjednoczone, Japonię i Holandię. Państwo Środka podejmuje jednak działania, które mają w przyszłości zaowocować znaczącym postępem w tym segmencie. Nie chodzi tutaj wyłącznie o bezpośrednie dotacje dla sektora półprzewodników, ale także o opracowywanie narzędzi, które mogą posłużyć do produkcji.

Chińska firma SMEE zapowiedziała wprowadzenie na rynek skanera wykorzystywanego przy produkcji chipów w procesie technologicznym 28 nm. Jest to duży skok technologiczny w porównaniu z dotychczasową ofertą.

Przedsiębiorstwo Shanghai Micro Electronics Equipment (SMEE) zajmuje się wytwarzaniem narzędzi służących do produkcji chipów. W planach jest dostarczenie sprzętu, który pozwoli na znaczący postęp w chińskiej branży półprzewodników. Jeszcze w tym roku ma zadebiutować specjalny skaner (SSA/800-10W) służący do wytwarzania chipów w procesie technologicznym 28 nm. W ofercie firmy aktualnie znajdują się narzędzia pozwalające na produkcję zaledwie w procesie 90 nm, więc mowa jest tutaj o olbrzymim postępie. Głównym motorem napędowym dla realizacji koncepcji nowego skanera jest oczywiście chęć uzyskania przez Chiny samowystarczalności w branży półprzewodników.

Nie wiadomo jednak na razie kiedy i czy w ogóle SMEE będzie w stanie uruchomić produkcję nowego sprzętu na szerszą skalę. Do całkowitego zastąpienia urządzeń innych firm jest zatem daleka droga, nie mówiąc już o wewnętrznym opracowaniu narzędzi służących do produkcji w lepszych procesach technologicznych. Przypomnijmy, że obowiązujące aktualnie restrykcje, zakładają między innymi zakaz eksportu do Chin narzędzi służących do produkcji chipów w procesach technologicznych mniejszych niż 14 nm. Zatem to dopiero przekroczenie tej granicy miałoby kluczowe znaczenie.

Źródło: Tom's Hardware