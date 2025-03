ASUS ROG Matrix Platinum GeForce RTX 4090 z niebywale wysoką ceną na premierę w Chinach

Stany Zjednoczone rozszerzyły niedawno sankcje nałożone na Chiny. Nowe restrykcje obejmują przede wszystkim układy służące do obliczeń AI, czyli NVIDIA A800 i H800. Ich specyfika zabrania jednak NVIDII eksportu do Chin także topowych układów konsumenckich (GeForce RTX 4090). W rezultacie ceny tych GPU wystrzeliły w Państwie Środka w górę. Dotyczy to także najnowszej propozycji ASUS-a, czyli ROG Matrix Platinum GeForce RTX 4090.

ASUS ROG Matrix Platinum GeForce RTX 4090 zadebiutował w Chinach z ceną sklepową o ponad dwa razy wyższą niż wynosi oficjalne MSRP w tym kraju. Za pozostałe modele GeForce RTX 4090 także trzeba aktualnie zapłacić więcej.

Nowa karta ASUS-a zadebiutowała ostatnio na chińskim rynku. Nawet w standardowych warunkach jest to bardzo drogi układ. MSRP na rynku amerykańskim wynosi bowiem 3199 dolarów. W Chinach GPU miało kosztować oficjalnie około 23 tys. RMB, co przekłada się aktualnie na 3155 USD. Cena nowego modelu poszybowała jednak na skutek sankcji mocno w górę i aktualnie trzeba za niego zapłacić nawet 60 tys. RMB, czyli około 8230 dolarów. Jest to zatem kwota przekraczająca mocno dwukrotność MSRP.

Wzrosty cen obejmują także inne modele GeForce RTX 4090, za które trzeba zapłacić nawet 1000 dolarów więcej, niż wynika to z oficjalnej ceny. Sklepy są świadome sankcji, które już wkrótce mogą ograniczyć liczbę dostępnych egzemplarzy tych topowych kart na chińskim rynku. Producenci zwiększyli w ostatnim okresie dostawy GPU do Państwa Środka, jednak nie pomogło to ustabilizować sytuacji. Warto zauważyć, że skoro sankcje obejmują teraz także układ konsumencki, to jeśli nic się nie zmieni, będą dotyczyły także zapewne wyżej pozycjonowanych modeli kolejnej generacji. Można przypuszczać, że wobec wzrostu wydajności, tym razem na topowej karcie graficznej się nie skończy.

