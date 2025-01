ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090 w końcu trafia do sprzedaży. W tej cenie kupisz dwie zwykłe karty RTX 4090

Na naszych łamach wielokrotnie opisywaliśmy kartę graficzną ASUS GeForce ROG Matrix 4090, która była już wykorzystywana do bicia wszelakich rekordów. Jak się okazuje, układ ten trafił do tej pory wyłącznie w ręce wybranych overclockerów. Producent zdecydował się jednak udostępnić go również zwykłym konsumentom, którym zależy na jak najwyższej wydajności. Problemem może jednak okazać się cena, która jest kosmicznie wysoka...

ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090 to nie tylko najwydajniejszy, ale również zdecydowanie najdroższy konsumencki układ graficzny. Karta została wyceniona przez producenta na szaloną kwotę 3200 dolarów.

ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090 to karta graficzna wyróżniająca się niestandardowym projektem PCB i 2,5-slotowym wodnym systemem chłodzenia z 360-milimetrowym radiatorem z trzema wentylatorami ASUS MF-12S. Na pokładzie nie mogło zabraknąć gustownego podświetlenia LED RGB. Jak wiemy, już wydajność podstawowego RTX-a 4090 jest ogromna, a tutaj mamy do czynienia z taktowaniem 2700 MHz już po wyjęciu z pudełka (w trybie OC). Takie zegary osiągnięto nie tylko przy pomocy zaawansowanego chłodzenia, ale także za sprawą aż 28-fazowej sekcji zasilania. Matrix jest zatem najszybszym RTX-em 4090 dostępnym w sprzedaży, który dodatkowo przy odrobinie wysiłku będzie w stanie wykręcić jeszcze lepsze wyniki. Maksymalny limit mocy karty wynosi 600 W (OC).

ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090 to również najdroższy konsumencki układ graficzny. Karta graficzna została wyceniona przez producenta na szaloną kwotę 3200 dolarów. W tej cenie można zakupić nawet dwie standardowe karty RTX 4090. Mimo wszystko trzeba wziąć pod uwagę fakt, że mamy tu do czynienia z produktem wyposażonym w wyselekcjonowany rdzeń i najwyższej jakości komponenty. Użytek zrobią z niego wyłącznie nieliczni, dla których tak wysoka cena nie powinna mieć wielkiego znaczenia. Na ten moment nie wiemy nic na temat dostępności karty w Polsce.

Źródło: ASUS, WCCFTech