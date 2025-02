ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 EVA-02 - zaprezentowano kartę graficzną inspirowaną znaną serią anime

Firmy produkujące karty graficzne prezentują od czasu do czasu tematyczne modele GPU, które są przeznaczone dla największych fanów określonych serii gier lub filmów. Tym razem światło dzienne ujrzał projekt ASUS-a utrzymany w interesującej stylistyce. Zadowoleni będą przede wszystkim fani znanego anime – Evangelion, bo to z jej motywów korzysta nowa konstrukcja. Sama karta graficzna to sprzęt z najwyżej półki, czyli GeForce RTX 4090.

ASUS zaprezentował kartę graficzną ROG Strix GeForce RTX 4090 EVA-02. Konstrukcja jest inspirowana znaną serią anime - Evangelion. Układ posiada wszystkie zalety najpotężniejszego przedstawiciela rodziny Ada Lovelace.

Nowy układ dołączy wkrótce do szerokiej palety GPU z serii ROG Strix. Karta powstała we współpracy z japońskim studiem Khara, które ma na swoim koncie tetralogię Rebuild of Evangelion, będącą w istocie remakiem znanej serii anime. Sprzęt utrzymany jest w estetycznej stylistyce, z dominującym kolorem czerwonym i czarnym oraz drobnymi wstawkami żółtymi i zielonymi. Na backplate konstrukcji można znaleźć wizerunek jednej z postaci Evangeliona. Warto odnotować, że karta jest częścią całej serii produktów czerpiących ze stylistyki tego anime. W ofercie można znaleźć między innymi płytę główną, obudowę, zasilacz, zestaw chłodzenia oraz tematyczną myszkę i klawiaturę.

Sprzęt od strony technicznej, podobnie jak praktycznie wszystkie modele GeForce RTX 4090, prezentuje się oczywiście imponująco. Można zatem liczyć na 24 GB pamięci GDDR6X, działającej w oparciu o szynę 384-bitową. Omawiany model cechuje się taktowaniem boost rdzenia na poziomie 2610 MHz i 2640 MHz w trybie OC. Są to wartości zauważalnie wyższe niż w referencyjnej edycji układu. Karta posiada standardową dla tego modelu liczbę rdzeni CUDA, czyli 16 384. Do dyspozycji użytkowników oddano także trzy złącza DisplayPort 1.4a i dwa HDMI 2.1a. Całość jest oczywiście zasilana przez konektor 16-pin. Zalecana moc zasilacza to 1000 W. Konstrukcja zajmuje w obudowie 3,5 slota, a jej rzeczywiste wymiary to 357,6 x 149,3 x 70,1 mm. Producent nie zdradził na razie ceny karty, ale pewne jest, że trzeba będzie liczyć się z bardzo dużym wydatkiem.

