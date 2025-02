Test NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU kontra AMD Radeon RX 7600S w notebookach ASUS TUF Gaming

W ciągu ostatnich kilku miesięcy mieliśmy już okazję przetestować wszystkie układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000 w wersjach przeznaczonych dla notebooków. Architektura Ada Lovelace w niektórych układach wypada bardzo dobrze, wprowadzając znacznie wyższą wydajność względem poprzedników. W innych jednak cięcia w specyfikacjach budzą co najmniej uśmiech politowania. Dotychczas jednak nie było żadnej okazji by porównać generację Ada Lovelace do konkurencyjnego AMD RDNA 3, bowiem przez długi czas żadnych laptopów w sprzedaży nie było. AMD ujawniło pierwsze układy graficzne Radeon RX 7000 dla notebooków jeszcze podczas CES 2023, jednak skupiono się wyłącznie na najniżej pozycjonowanym rdzeniu NAVI 33. Dzisiaj zapraszamy do takiego porównania, gdzie udało się zdobyć dwa bardzo podobne do siebie laptopy w bardzo podobnej cenie. Jeden oferuje układ NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU, drugi - AMD Radeon RX 7600S.

Autor: Damian Marusiak

NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU to mobilny układ graficzny Ada Lovelace, który został zaprezentowany podczas targów CES 2023. Wykorzystuje on pełny rdzeń AD107 z 3072 procesorami CUDA FP32. Podobnie jak w przypadku GeForce RTX 4070 Laptop GPU, także GeForce RTX 4060 Laptop GPU oferuje mniej jednostek obliczeniowych od swojego poprzednika (3072 CUDA w AD107 vs 3840 CUDA w GA106). Otrzymujemy za to o 2 GB pamięci więcej - dla przypomnienia mobilny GeForce RTX 3060 był pod tym względem bardzo skromny, bo do dyspozycji mieliśmy zaledwie 6 GB VRAM na 192-bitowej szynie. GeForce RTX 4060 Laptop GPU oferuje natomiast 8 GB GDDR6 na 128-bitowej magistrali. Przepustowość VRAM jest taka sama jak dla GeForce RTX 4070 Laptop GPU i wynosi 256 GB/s. Z drugiej strony powiększono cache L2, co ma przynajmniej w części rekompensować tę zmianę. Sama architektura Ada Lovelace jest taka sama dla desktopów jak i laptopów. Otrzymujemy zatem m.in. wydajniejsze rdzenie CUDA, przebudowane rdzenie RT do akceleracji obliczeń związanych ze śledzeniem promieni, a także nowe rdzenie Tensor z obsługą techniki Frame Generation oraz korzystających z układu Optical Flow Accelerator. Do testów otrzymaliśmy notebooka ASUS TUF Gaming A15 (2023), w którym moc układu NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU wynosi maksymalnie 140 W, choć realnie jest to poziom od 80 do 95 W Całość opracowano w kompletnie nowej i dużo bardziej zaawansowanej litografii TSMC 4N.

NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU oraz AMD Radeon RX 7600S to dwa nowe układy graficzne dla notebooków, które zaczynają pojawiać się w podobnych półkach cenowych. Do porównania ich wydajności wykorzystaliśmy laptopy ASUS TUF Gaming A15 oraz TUF Gaming A16 Advantage. Urządzenia oferują ten sam procesor AMD Ryzen 7 7735HS.

Jako konkurencję dla niego (dzięki x-kom za wypożyczenie notebooków!) otrzymaliśmy laptopa ASUS TUF Gaming A16 Advantage, który w testowanej wersji posiada układ graficzny AMD Radeon RX 7600S. To bardziej energooszczędna wersja GPU, gdzie moc TGP wynosi przynajmniej 75 W, choć w rzeczywistości współczynnik ten waha się od 80 do 95 W (dzięki funkcji AMD SmartShift MAX), a więc jest praktycznie taki sam jak w wyżej wymienionym modelu NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU. Radeon RX 7600S bazuje na nieco obciętej wersji NAVI 33 z 28 aktywnymi blokami CU, co przekłada się na 1792 procesory strumieniowe (pełny NAVI 33 oferuje 2048 SP). Identyczna jest natomiast konfiguracja pamięci - do dyspozycji oddano nam 8 GB VRAM typu GDDR6 na 128-bitowej magistrali, co przekłada się na przepustowość rzędu 256 GB/s (16 Gbps). Podobnie jak GeForce RTX 4060 Laptop, także tutaj znajdziemy rdzenie RT do sprzętowej akceleracji Ray Tracingu. Jeśli chodzi o metody skalowania rozdzielczości to do dyspozycji mamy m.in. FSR 2 oraz Intel XeSS.

NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU AMD Radeon RX 7600S Architektura Ada Lovelace RDNA 3 Układ graficzny AD107 NAVI 33 Litografia TSMC 4N TSMC N6 Powierzchnia 146 mm² 204 mm² Tranzystory 18 mld 13,3 mld Jednostki SP 3072 1792 Jednostki TMU 96 112 Jednostki ROP 48 64 Jednostki RT 24 (3. gen) 28 (2. gen) Jednostki Tensor 96 (4. gen) - Taktowanie Boost Do 2370 MHz 1875 MHz (tryb Game) Pamięć 8 GB GDDR6 (do 16 Gbps) 8 GB GDDR6 (do 16 Gbps) Szyna pamięci 128-bit 128-bit Przepustowość Do 256 GB/s Do 256 GB/s Obsługa DLSS Tak (SR + FG) Nie Współczynnik TGP Od 35 do 115 W

+ 25 W Dynamic Boost 75 W (plus do 20 W z pomocą AMD SmartShift MAX)

Testowane laptopy ASUS TUF Gaming A15 oraz TUF Gaming A16 zostały ze sobą zestawione w maksymalnie zbliżonej konfiguracji. Możemy liczyć m.in. na ten sam procesor AMD Ryzen 7 7735HS (odświeżone APU Rembrandt, a więc to praktycznie Ryzen 7 6800H pod inną nazwą) oraz po 16 GB pamięci RAM DDR5 4800 MHz. Układy chłodzenia obu laptopów również są bardzo podobne. Tak naprawdę jedyną większą różnicą jest to, że ASUS TUF Gaming A15 posiada ekran o przekątnej 15,6" (1920 x 1080 / 144 Hz), podczas gdy ASUS TUF Gaming A16 Advantage oferuje matrycę 16" o proporcjach 16:10 (1920 x 1200 / 165 Hz). Oba ekrany jednak charakteryzują się blisko 100% pokryciem barw sRGB, co jest zmianą względem wielu dotychczasowych modeli TUF Gaming, gdzie pokrycie barw sRGB było rozczarowujące. Cena wariantu z NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop wynosi 6499 złotych, podczas gdy wersji z AMD Radeon RX 7600S - 5999 złotych (obecnie trwa obniżka z 6799 złotych).