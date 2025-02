ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090 - wyścig overclockerów trwa w najlepsze. Przekroczono imponującą granicę

Informowaliśmy ostatnio o pobiciu rekordu w taktowaniu rdzenia karty graficznej. Osiągnięcia dokonał użytkownik SPLAVE na sprzęcie ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090. Amerykański overclocker i tajwańska firma nie cieszyły się długo palmą pierwszeństwa. Rekord na chwilę wrócił do CENS i jego Colorful GeForce RTX 4090 iGame LAB, by ponownie zostać pobity przez… SPLAVE i sprzęt produkcji ASUS-a. Przekroczono tym samym nieosiągalną wcześniej granicę 4 GHz.

Trwa wyścig overclockerów o uzyskanie jak najwyższego taktowania rdzenia karty graficznej. Amerykanin SPLAVE z układem ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090 przekroczył nieosiągalną wcześniej barierę 4 GHz.

Jeśli komuś zaimponowało 3945 MHz taktowania rdzenia sprzed kilku dni, to teraz będzie pod jeszcze większym wrażeniem. Pierwotny rekord amerykańskiego overclockera SPLAVE w benchmarku GPUPI v3.3 nie utrzymał się zbyt długo. Został pobity przez użytkownika CENS, czyli posiadacza wcześniejszego rekordu. Na karcie Colorful GeForce RTX 4090 iGame LAB udało mu się uzyskać taktowanie w wysokości 3975 MHz, przy poborze mocy sięgającym 1127 W. Jeszcze niedawno wydawało się, że granica 4 GHz będzie nieosiągalna w tej generacji kart graficznych. Ten rezultat mocno nas do niej zbliżył. Na rozwój sytuacji nie trzeba było długo czekać.

Kolejny rekord ustanowił SPLAVE ze swoim ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090. Uzyskany rezultat to 4005 MHz. Przekroczona została zatem bariera nie tylko fizyczna, ale także psychologiczna. Jest to najwyższe uzyskane do tej pory taktowanie rdzenia karty graficznej. Do całego procesu wykorzystano nieznacznie odmienną konfigurację sprzętową. Procesor pozostał ten sam, czyli Intel Core i9-13900K. Użyto także tę samą płytę główną. SPLAVE zdecydował się jedynie zastosować nieco inną pamięć. Co prawda także działała ona z taktowaniem 2400 MHz i było jej tyle samo (2 x 16 GB), ale jej producent to firma G.SKILL. Zarówno w przypadku nowego rekordu SPLAVE, jak i CENS, do chłodzenia użyto oczywiście ciekłego azotu.

Źródło: HWbot, VideoCardz