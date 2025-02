ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090 bije o włos dotychczasowy rekord świata w taktowaniu rdzenia

Bicie rekordów świata w podkręcaniu nie jest łatwą sprawą. Problemem jest odpowiednie chłodzenie sprzętu i trudność w utrzymaniu stabilności. Dlatego osoby, które zajmują się tą kwestią bardzo często korzystają z ciekłego azotu. Tak było też w przypadku rekordu świata, który udało się pobić przy użyciu karty graficznej ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090. Uzyskany rezultat, choć imponujący, to jest zaledwie minimalnie lepszy od poprzedniego.

Pobito kolejny rekord świata w taktowaniu rdzenia GPU. Do przedsięwzięcia posłużyła karta ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090, chłodzona za pomocą ciekłego azotu. Za jej pomocą udało się uzyskać 3945 MHz.

Wspomniany model karty graficznej nie jest jeszcze dostępny na rynku. Swoją premierę będzie miał dopiero w bieżącym kwartale. Jest to flagowa propozycja ASUS-a, pozbawiona jakichkolwiek kompromisów. Domyślną wersję karty wyposażono w chłodzenie cieczą typu AIO i choć pozwoli to dostarczyć produkt z najwyższym zegarem boost na rynku, to do celów bicia rekordu świata takie rozwiązanie nie było oczywiście wystarczające. Konieczne stało się zastosowanie naczynia na ciekły azot. Cały proces został przeprowadzony przez amerykańskiego overclockera SPLAVE. Oprócz wspomnianej karty graficznej, wykorzystano także procesor Intel Core i9-13900K, płytę główną ASRock Z690 AQUA OC i 32 GB (2 x 16 GB) pamięci Corsair o taktowaniu 2400 MHz. Całość działała pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 11.

Rekord ustanowiono w benchmarku GPUPI v3.3. Pod koniec testu udało się uzyskać taktowanie rdzenia o wartości 3945 MHz (3,95 GHz). Poprzedni rekord został uzyskany za pośrednictwem karty Colorful GeForce RTX 4090 iGame LAB. Oczywiście także w tamtym przypadku wykorzystano chłodzenie ciekłym azotem. Wynik był jednak o 15 MHz niższy i wyniósł 3930 MHz. Do granicy 4 GHz brakuje już stosunkowo niewiele, ale kwestią otwartą pozostaje, czy uda się ją osiągnąć za pomocą układu GeForce RTX 4090. Możliwe, że będzie trzeba poczekać na GeForce RTX 4090 Ti lub kolejną generację kart graficznych.

Yaaay!!

The ROG Matrix GeForce RTX 4090 sets a new World Record , hitting 3.94GHz (or 3945MHz) with sub-zero liquid nitrogen overclocking‼️



Check it out: ROG Matrix RTX 4090 OC record: https://t.co/qUtkjBNAMW

Article: https://t.co/PAl5yKbMSt pic.twitter.com/IbP5jgrcuW — ROG Global (@ASUS_ROG) July 3, 2023

Źródło: WCCFTech, @ASUS_ROG (Twitter)