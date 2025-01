ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090 - zaprezentowano wygląd płytki drukowanej. Projekt przywodzi na myśl model ROG Strix

Niedawno pisaliśmy o nowym modelu GeForce RTX 4090 przygotowywanym przez firmę ASUS. Nosi on nazwę ROG Matrix i jest wyposażony w system chłodzenia cieczą typu AIO. Według producenta będzie to karta graficzna z najwyższym domyślnym taktowaniem boost i na tym ma nie kończyć się jej potencjał do podkręcania. Dzięki znanemu youtuberowi poznaliśmy wygląd płytki drukowanej GPU. Jest ona bardzo zbliżona do tego, co można ujrzeć w modelu ROG Strix.

Płytka drukowana karty graficznej ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090 bardzo przypomina model ROG Strix. Posiada co prawda nowe czujniki temperatury i induktory, ale główna różnica dotyczy systemu chłodzenia.

Szczegóły dotyczące nowej karty przedstawił na swoim kanale der8auer. Zaprezentowana płytka drukowana jest jeszcze wczesną wersją i na pierwszy rzut oka bardzo przypomina rozwiązanie zastosowane w modelu ASUS ROG Strix. Jest nawet na razie opatrzona jego nazwą, co można zauważyć na spodzie karty, w pobliżu złącza PCIe. Różnice nie będą jednak ograniczały się wyłącznie do coolera i BIOS-u. Karta będzie bowiem wyposażona w szereg nowych czujników temperatury w pobliżu samego GPU i obszaru odpowiedzialnego za zasilanie. Ma to pozwalać na rozszerzony monitoring parametrów pracy całego układu, co może być przydatne w przypadku zastosowania własnego systemu chłodzenia.

Z istotnych zmian należy ponadto wymienić zupełnie nowe cewki indukcyjne. Zastosowane rozwiązanie ma być pozbawione charakterystycznego piszczenia, na które czasami skarżyli się posiadacze modelu ROG Strix. Jak twierdzi ASUS, nowe cewki trafiły już także do starszego modelu, więc również jego nabywcy będą o wiele rzadziej narzekali na podobny problem. Oczywiście największe zmiany obejmą system chłodzenia. Zamiast tradycyjnego coolera zastosowano rozwiązanie AIO 360 mm, które powinno bez trudu poradzić sobie z temperaturą wydzielaną w wyniku zwiększonego taktowania. Niestety der8auer nie miał na razie okazji samodzielnie sprawdzić wydajności nowego modelu firmy ASUS, ale mógł obserwować podkręcanie karty. Wydaje się, że limitem jest w tym przypadku taktowanie GPU na poziomie 3780 MHz, przy którym na ekranie pojawiły się artefakty.

