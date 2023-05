ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090 zaprezentowany podczas tajwańskich targów Computex 2023

Targi Computex 2023 to dobra okazja na zaprezentowanie nowości sprzętowych. Znajdziemy wśród nich także urządzenia kierowane do entuzjastów, którzy oczekują rozwiązań z najwyższej możliwej półki. ASUS zaprezentował kartę graficzną ROG Matrix GeForce RTX 4090, której bazą jest system chłodzenia typu AIO i ciekły metal. Powinno to zapewnić bezkompromisową wydajność, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednio niskich temperatur.

Ostatnią konstrukcją opatrzoną nazwą ASUS ROG Matrix była karta graficzna GeForce RTX 2080 Ti. Od tamtej pory nie doczekaliśmy się zbliżonego modelu. Teraz to się zmieni, ponieważ na rynek wkrótce trafi odpowiedni model GeForce RTX 4090. Częścią systemu chłodzenia AIO jest masywny radiator 360 mm oraz trzy wentylatory ROG MF-12S ARGB. Jak twierdzi ASUS, to połączenie pozwala utrzymać temperaturę układu poniżej 60 °C przy TGP rzędu 450 W. Wyróżnikiem będzie także zastosowanie ciekłego metalu zamiast pasty termoprzewodzącej. Warto odnotować, że odpowiednia aplikacja tego preparatu na GPU nie jest łatwą sprawą, ponieważ silnie przewodzi on prąd elektryczny. ASUS zastosował specjalną płytkę, która obejmuje układ graficzny, pamięć i sekcję VRM. Ma to zagwarantować, że ciekły metal nie rozleje się na poszczególne komponenty.

Karta ma charakteryzować się najwyższym taktowaniem boost spośród wszystkich układów GeForce RTX 4090, jakie są dostępne na rynku. Producent twierdzi także, że dzięki bardzo dobremu systemowi chłodzenia istnieje potencjał, by podnieść je jeszcze bardziej. Ciekawostką jest także magnetyczny konektor, który łączy wentylatory i przesyła sygnały kontrolujące ich pracę. Karta zasilana jest za pośrednictwem jednego złącza 12VHPWR. Kabel zasilający wentylatory został ukryty w głównych rurkach chłodzących, co praktycznie rozwiązuje problem aranżacji okablowania. ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090 ma być dostępny na rynku w trzecim kwartale bieżącego roku. Chętni do jego zakupu będą musieli przygotować się na pokaźny wydatek. Sięgnie on około 2000 dolarów.

Źródło: ASUS