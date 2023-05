ASUS ROG Swift OLED PG49WDCD - na targach Computex pokazano 49-calowy monitor Dual Quad HD z ekranem QD-OLED

W Tajpej rozpoczynają się pomału targi Computex 2023, a to oznacza że w kolejnych dniach powinny ukazywać się informacje o najnowszych produktach, skierowanych do entuzjastów sprzętu komputerowego. Firma ASUS zdecydowała się pokazać na targach swój najnowszy monitor, który będzie kolejną propozycją wykorzystującą technologię OLED (a właściwie to QD-OLED 2. generacji, panel przygotowany został przez Samsunga). Model ASUS ROG Swift OLED PG49WDCD to propozycja skierowana dla fanów ultrapanoramicznych ekranów.

Podczas targów Computex 2023 w Tajpej, firma ASUS zaprezentowała swój najnowszy monitor dla graczy. ROG Swift OLED PG49WDCD wykorzystuje 49-calowy ekran Dual Quad HD, wytworzony w technologii QD-OLED.

ASUS ROG Swift OLED PG49WDCD powinien trafić do sprzedaży w tym roku, jednak obecnie producent nie zdradził jeszcze wszystkich informacji o specyfikacji. Wiemy jednak, że sprzęt zaoferuje 49-calowy ekran Dual Quad HD, a więc o rozdzielczości 5120 x 1440 pikseli. Nie zabraknie również 144 Hz częstotliwości odświeżania. Co ciekawe nie jest to maksimum na jakie stać panel QD-OLED Samsunga, bowiem monitory Samsung Odyssey OLED G9 czy MSI Project 491C oferują częstotliwość odświeżania na poziomie 240 Hz. Monitor od ASUS na pewno będzie wspierał technikę odświeżania AMD FreeSync Premium Pro, natomiast status G-SYNC Compatible jest na chwilę obecną nieznany.

Specyfikacja monitora ASUS ROG Swift OLED PG49WDCD Przekątna 49" Rozdzielczość 5120 x 1440, Dual Quad HD (32:9) Typ Matrycy QD-OLED Kąty widzenia 178°/178° Kontrast statyczny ∞:1 Odświeżanie 144 Hz Zakrzywienie 1800R NVIDIA G-SYNC Brak informacji AMD FreeSync FreeSync Premium Pro Czas reakcji 0.03 ms GtG Pokrycie palety barw DCI-P3 100% Głębia kolorów 10-bit, 1.07 mld odcieni barw Jasność Do 1000 nitów (HDR) HDR HDR10 Złącza obrazu HDMI 2.1, DP 1.4, USB-C (90 W) Hub USB Brak informacji Głośniki Brak informacji Pivot - Waga z podstawą Brak informacji Cena Brak informacji

ASUS ROG Swift OLED PG49WDCD charakteryzuje się również maksymalną luminancją na poziomie 1000 nitów w trybie HDR (jasność w SDR nie jest jeszcze podana, więc możliwe że producent wciąż dopracowuje ten element specyfikacji). Czas reakcji matrycy to zaledwie 0.03 ms GtG, a ponadto nie brakuje pełnego pokrycia przestrzeni barw DCI-P3. Najnowsza propozycja dla graczy będzie również wyposażona w następujące porty: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 oraz USB-C z możliwością ładowania innych urządzeń mocą do 90 W. Z racji tego, że data premiery w sklepach pozostaje nieznana, nie wiemy również jaka będzie cena monitora.

Źródło: ASUS, Notebookcheck