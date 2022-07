Test Alienware 34 QD-OLED z panelem Quantum Dot OLED oraz NVIDIA G-SYNC Ultimate. Czy to najlepszy monitor do gier?

Monitory przez ostatnie dziesięciolecia przeszły długą drogę. Mieliśmy ogromne modele z ekranami CRT a później nadeszła era ciekłokrystalicznych paneli LCD, które żyją po dziś dzień i są coraz bardziej rozbudowywane. Coraz większa liczba monitorów LCD oferuje bowiem bardziej rozbudowane podświetlenie Mini LED, co wiąże się z poprawą kontrastu oraz czerni. Gdzieś w tle majaczy OLED, który do teraz był praktycznie nieużywalny w monitorach do gier. Aż w końcu przyszedł Dell Alienware 34 QD-OLED i zmiótł konkurencję...

Autor: Damian Marusiak

Dell Alienware 34 QD-OLED jest modelem jedynym w swoim rodzaju, bowiem w tym momencie na rynku nie ma drugiego modelu o zbliżonych parametrach. Propozycja amerykańskiej firmy oferuje 34-calowy ekran QD-OLED, wyprodukowany przez Samsung Display. Koreański producent jest jedyną firmą wytwarzającą panele OLED w połączeniu z warstwą kropek kwantowych. Dzięki temu mamy otrzymać trwalszy ekran o jeszcze bardziej nasyconych kolorach. Gdy połączymy to ze 175 Hz częstotliwością odświeżania oraz sprzętowym modułem NVIDIA G-SYNC Ultimate, powinniśmy otrzymać bodaj najlepszy obecnie monitor do gier. Ale czy tak jest w istocie? Okazuje się, że sam ekran to niemal rewolucja w monitorach. Sam Alienware 34 QD-OLED ma jednak kilka rzeczy za uszami...

Monitor Dell Alienware 34 QD-OLED obecnie jest modelem jedynym w swoim rodzaju. Jako pierwszy na rynku wykorzystuje panel Quantum Dot OLED produkcji Samsunga. Ten 34-calowy ekran UWQHD dodatkowo ma wysokie odświeżanie 175 Hz oraz sprzętowy moduł NVIDIA G-SYNC Ultimate.

W przeciwieństwie do ekranów LG OLED WRGB, Samsung korzysta z niebieskiej matrycy OLED oraz warstwy czerwonych i zielonych kropek kwantowych, będącymi konwerterami barw, umieszczonych bezpośrednio nad niebieską diodą OLED. Zmiana ta ma pozwolić na uzyskanie jeszcze bardziej dopracowanych barw. Samsung deklaruje, że ekran QD-OLED w telewizorach będzie w stanie odwzorować ponad 90% przestrzeni barw Rec.2020 (dokładnie 90,3%). Dla porównania ekrany LG OLED WRGB oferują nieco ponad 70% przestrzeni barw Rec.2020. Mowa zatem o zauważalnej różnicy na korzyść technologii zastosowanej w QD-OLED. Nieco inaczej wygląda to w 34-calowym panelu dla monitorów. W tym wypadku pokrycie przestrzeni Rec.2020 ma sięgać 80,7%. Szczytowa luminancja ekranu w telewizorze na skrawku 10% oraz 3% ma przekraczać odpowiednio 1000 oraz 1500 nitów - pod tym względem QD-OLED również ma wypadać lepiej od OLED WRGB, jednak dopiero rzeczywiste testy pokażą jak przełoży się to np. na prezentację treści w HDR. Dla ekranu 34" (monitor), wyniki te mają wynosić odpowiednio 450 nitów oraz 1000 nitów. Warto również dodać, że w przeciwieństwie do matryc OLED od LG, panel Samsunga wygląda jakby był pół-matowy. Zdecydowanie w mniejszym stopniu odbija światło, a patrząc na wprost ekranu (nawet przy czarnym tle w ciągu dnia), nasze odbicie jest ledwo zauważalne - to spora zaleta względem ekranów OLED WRGB. Jasność dla wypełnionego bielą ekranu ma sięgać 200 nitów (TV) oraz 250 nitów (monitor). Z 34-calowego ekranu korzysta Alienware - panel QD-OLED został tutaj dodatkowo zakrzywiony.

Specyfikacja monitora Dell Alienware 34 QD-OLED Typ matrycy QD-OLED (Quantum Dot OLED) Przekątna ekranu 34 cale Rozdzielczość ekranu 3440 x 1440 pikseli Rozmiar plamki 0.232 mm Kąty widzenia 178°/178° Częstotliwość odświeżania ekranu 175 Hz (DP 1.4), 100 Hz (HDMI 2.0) Synchronizacja NVIDIA G-SYNC NVIDIA G-SYNC Ultimate

Zakres 1-175 Hz dla DisplayPort 1.4

Zakres 1-100 Hz dla HDMI 2.0 Synchronizacja AMD FreeSync - Zakrzywienie 1800R Głębia barw 10-bit (1.07 mld odcieni barw) Czas reakcji matrycy 0.1 ms GtG Kontrast statyczny ∞:1 Maksymalna luminancja 1000 nitów HDR HDR10, VESA DisplayHDR True Black 400 Typ matrycy Pół-matowy ekran Pokrycie przestrzeni barw sRGB 100% Pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 ~99% Dostępne złącza cyfrowe DP 1.4, HDMI 2.0 (x2) HUB USB USB 3.2 Głośniki - Waga (z podstawą) 10,37 kg Pivot - Cechy szczególne Aktywnie chłodzony moduł G-SYNC Ultimate Cena ~6640 złotych

Dell Alienware 34 QD-OLED oferuje również 175 Hz częstotliwość odświeżania w połączeniu ze sprzętowym modułem NVIDIA G-SYNC Ultimate. Takie połączenie ma zaoferować niezrównaną wręcz płynność w połączeniu z minimalizacją takich efektów jak rwanie obrazu przy dynamicznym ruchu. Ze względu na fakt, że znajdziemy tutaj ponad 5 milionów pikseli, będących własnym źródłem światła (czyli de facto ponad 5 mln niezależnych stref wygaszania), monitor odznacza się doskonałym kontrastem oraz perfekcyjną czernią. W dodatku czas reakcji jest ekstremalnie niski (1 ms GtG), co ma pozytywnie wpłynąć na ostrość w ruchu.