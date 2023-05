ASUS ROG Strix GeForce RTX 4060 - nadchodzi karta graficzna z rdzeniem AD107 i chłodzeniem znanym... z RTX-a 4090

O zapowiedzianych niedawno kartach graficznych GeForce RTX 4060 (Ti) można powiedzieć wiele złego - że trochę przesadzone ceny, że niewielki przyrost wydajności, że miejscami obcięta specyfikacja... Nie zmieni to jednak faktu, że pod kątem czysto technicznym są to bardzo udane jednostki, które gwarantują niewielki pobór prądu i w miarę rozsądną kulturę pracy. Wydaje się więc, że nie potrzebują one zbyt drogich i zaawansowanych układów chłodzenia. Innego zdania jest natomiast firma ASUS.

Popularny producent zapowiedział właśnie, że GeForce RTX 4060 (premiera w lipcu) doczeka się autorskiego wariantu ROG Strix. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że układ otrzyma ogromny, 3,1-slotowy system chłodzenia z trzema wentylatorami, podwójnym radiatorem i kilkoma rurkami cieplnymi. Wystarczy tylko rzut oka, by skojarzyć, że podobnej, niemal identycznej konstrukcji doczekał się topowy GeForce RTX 4090 ROG Strix. Omawiany teraz wariant odróżnia się jednak i tak nieco bardziej stonowanym radiatorem, a także pojedynczym złączem zasilania 8-pin, które przy tak masywnej konstrukcji prezentuje się dosyć... osobliwie.

Trzeba przyznać, że taki system chłodzenia w karcie graficznej bazującej na rdzeniu AD107 (TDP 115 W) może stanowić idealny przykład przerostu formy nad treścią. W końcu niektórzy producenci zaprezentowali RTX-a 4060 w skromnej wersji mini-ITX z pojedynczym rotorem, co jednoznacznie sugeruje, że nowy GeForce wcale nie potrzebuje chłodzenia z kosmosu. Możliwe jednak, że niektórzy konsumenci będą chcieli posiadać świetnie wyglądającą, cichą i chłodną kartę ze średniej półki. Rzecz tylko w tym, że może być ona nawet kilka stówek droższa względem standardowych kart RTX 4060 (MSRP 1549 zł). Producent nie ujawnił jeszcze dokładnej specyfikacji modelu ROG Strix GeForce RTX 4060 - wszystko powinno stać się jasne zapewne dopiero w lipcu.

