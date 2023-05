NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB, GeForce RTX 4060 Ti 8 GB oraz GeForce RTX 4060 - specyfikacja oraz ceny kart graficznych

Od dłuższego czasu w sieci pojawiają się informacje na temat kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti oraz GeForce RTX 4060. Nowe modele miałyby zaoferować lepszy stosunek ceny do wydajności w porównaniu do swoich poprzedników (GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3060), mimo że specyfikacja o jakiej się mówiło, była co najmniej... dyskusyjna. Teraz w końcu możemy oficjalnie ujawnić wszystkie najważniejsze informacje na temat nadchodzących kart graficznych. GeForce RTX 4060 Ti pojawi się na rynku w dwóch wersjach, różniących się pojemnością VRAM. Dodatkowo ujawniono specyfikację i cenę modelu GeForce RTX 4060.

NVIDIA oficjalnie prezentuje nowe karty graficzne z rodziny Ada Lovelace: GeForce RTX 4060 Ti 16 GB, GeForce RTX 4060 Ti 8 GB oraz GeForce RTX 4060. Drugi z wymienionych modeli będzie dostępny również w wersji Founders a na rynku zadebiutuje jako pierwszy już 24 maja.

NVIDIA oficjalnie potwierdziła trzy nowe karty graficzne z rodziny Ada Lovelace. Mowa o modelach GeForce RTX 4060 Ti 8 GB, GeForce RTX 4060 Ti 16 GB oraz GeForce RTX 4060. Ten pierwszy zadebiutuje najwcześniej na rynku, bo już 24 maja. Polska cena MSRP wynosi 2039 złotych i jest szansa, że już w pierwszych dniach sprzedaży podstawowe modele niereferencyjne będą oferowane poniżej 2000 złotych. W lipcu z kolei zadebiutuje GeForce RTX 4060 Ti z 16 GB pamięci GDDR6 - tutaj oficjalna cena MSRP wynosi 2599 złotych. Rekomendowany zasilacz dla obu kart powinien odznaczać się mocą 550 W. Oba warianty GeForce RTX 4060 Ti bazują na rdzeniu AD106 z 4352 rdzeniami CUDA FP32, 136 rdzeniami Tensor 4. generacji, 34 rdzeniami RT 3. generacji, 136 jednostkami TMU oraz 48 jednostkami ROP. Układ AD106 oferuje również 22,9 miliarda tranzystorów na powierzchni 187,8 mm².

NVIDIA GeForce RTX 4060 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti NVIDIA GeForce RTX 3060 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ampere Ampere Układ graficzny AD107 AD106 GA106 GA104 Tranzystory 18,9 mld 22,9 mld 12 mld 17,4 mld Litografia TSMC 4N TSMC 4N Samsung 8 nm Samsung 8 nm Jednostki SP 3072 4352 3584 4864 Jednostki TMU 96 136 112 152 Jednostki ROP 48 48 48 80 Jednostki RT 24 (3. gen) 34 (3. gen) 28 (2. gen) 38 (2. gen) Jednostki Tensor 96 (4. gen) 136 (4. gen) 112 (3. gen) 152 (3. gen) Taktowanie bazowe 1830 MHz 2310 MHz 1320 MHz 1410 MHz Taktowanie boost 2460 MHz 2535 MHz 1777 MHz 1665 MHz Moc FP32 15 TFLOPS 22 TFLOPS 13 TFLOPS 16 TFLOPS Ilość pamięci 8 GB GDDR6 (17 Gbps) 8 GB GDDR6 (18 Gbps) 12 GB GDDR6 (15 Gbps)

8 GB GDDR6 (15 Gbps) 8 GB GDDR6 (14 Gbps)

8 GB GDDR6X (19 Gbps) Szyna pamięci 128-bit 128-bit 192-bit

128-bit 256-bit Przepustowość 272 GB/s 288 GB/s 360 GB/s (12 GB)

240 GB/s (8 GB) 448 GB/s (G6)

608 GB/s (G6X) Współczynnik TDP 115 W 160 W (8 GB)

165 W (16 GB) 170 W 200 W (G6)

225 W (G6X) DLSS + FG Tak Tak Nie (tylko DLSS SR) Nie (tylko DLSS SR) Cena 299 USD / 1549 zł 399 USD / 2039 zł (8 GB)

499 USD / 2599 zł (16 GB) 329 USD / 1599 zł 399 USD / 1899 zł

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti (bez względu na pojemność VRAM) pozycjonowana jest jako karta graficzna do grania w rozdzielczości Full HD, przy wysokich lub maksymalnych ustawieniach graficznych. Wariant z 8 GB pamięci ma być optymalnym wyborem, jednak dla osób potrzebujących pojemniejszego podsystemu pamięci, producent przygotował również wersję z 16 GB pamięci - ta przyda się do gier, które wymagają już więcej niż 8 GB dla tekstur wysokiej jakości jak również do różnego rodzaju oprogramowania 3D. Wersja z 16 GB GDDR6 zadebiutuje w lipcu, a jej cena MSRP w Polsce będzie wynosić 2599 złotych. Warto dodać, że dla wariantu z 8 GB, NVIDIA przygotowała własną wersję Founders Edition (widoczna jest na renderach w materiale). Wersja z 16 GB dostępna będzie wyłącznie poprzez partnerów AiB. Sama wydajność, bez DLSS z Frame Generation, nie wygląda jednak specjalnie imponująco. W porównaniu do GeForce RTX 3060 Ti, karty mają oferować średnio o 15% wyższą wydajność. Po aktywacji Frame Generation różnice mają już sięgać 70%. Dużo lepiej ma to wyglądać przy przesiadce z GeForce RTX 2060 SUPER - tutaj różnica bez FG wynosi już 60%, a z pełnym DLSS 3 nawet 160%.

Przy okazji prezentacji nowych kart, NVIDIA w końcu ujawniła nieco więcej szczegółów na temat działania rozszerzonej pamięci cache L2, dzięki której efektywna przepustowość VRAM jest wyższa (podobne zachowanie widzimy w kartach graficznych AMD Radeon RX 6000 oraz RX 7000, które posiadają Infinity Cache). W przypadku omawianej karty graficznej GeForce RTX 4060 Ti, wzrost pojemności pamięci cache jest aż 16-krotny w porównaniu do modelu GeForce RTX 3060 Ti, posiadającego 2 MB cache L2 w architekturze Ampere. Pojemniejszy i szybszy cache L2 umożliwia przesyłanie większej ilości danych pomiędzy rdzeniami obliczeniowymi a pamięcią cache. Pojemniejszy cache L2 układu graficznego Ada przekłada się na znacznie większą liczbę wywołań pamięci podręcznej L2 przy jednoczesnym zmniejszeniu ruchu na magistrali pamięci. Dzięki pojemniejszemu podsystemowi pamięci L2, efektywna przepustowość karty GeForce RTX 4060 Ti wynosi 554 GB/s.

W lipcu na rynku pojawi się również karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4060 i podobnie jak GeForce RTX 4060 Ti 16 GB będzie oferowany wyłącznie w formie niereferencyjnych projektów od partnerów AiB. Cena MSRP w tym wypadku będzie wynosić 299 dolarów, będzie zatem nieco taniej od GeForce RTX 3060 (329 dolarów). Znamy również oficjalną polską cenę - ta wynosić będzie 1549 zł, a więc o 50 złotych mniej w porównaniu do GeForce RTX 3060 w dniu rynkowego debiutu (1599 zł). NVIDIA GeForce RTX 4060 zaoferuje bardzo podobną specyfikację jak mobilny odpowiednik. Wykorzystany zostanie pełny rdzeń AD107 o powierzchni 158,7 mm² i wyposażony w 18,9 miliardów tranzystorów. Karta zaoferuje 3072 procesory CUDA FP32, 96 rdzeni Tensor 4. generacji oraz 24 rdzenie RT 3. generacji. Taktowanie rdzenia wynosi odpowiednio 1830 MHz (bazowy zegar) oraz 2460 MHz (GPU Boost). Karta zaoferuje również 8 GB pamięci GDDR6 na 128-bitowej magistrali (kości 17 Gbps), co przełoży się na przepustowość 272 GB/s (licząc pojemniejszy cache L2, efektywna przepustowość to 453 GB/s). TDP wynosi 115 W, a rekomendowany zasilacz powinien mieć moc przynajmniej 550 W. Wszystkie zaprezentowane dzisiaj karty wykorzystują magistralę PCIe 4.0 x8.

Jeśli chodzi o wydajność, to NVIDIA chwali się że GeForce RTX 4060 w porównaniu do GeForce RTX 3060 ma być średnio o 20% wydajniejszy w scenariuszach bez wykorzystania Frame Generation. Z włączonym FG, różnice do poprzednika mają sięgać już 70%. Z kolei w porównaniu do GeForce RTX 2060, najnowszy model z generacji Ada Lovelace będzie średnio o 60% wydajniejszy, a przy wykorzystaniu Frame Generation - nawet o 130%. Na pewno dużym atutem będzie energooszczędność karty, ale dopiero niezależne wyniki testów pokażą, jak realnie radzi sobie GeForce RTX 4060 w grach, zwłaszcza przy tak mocno pociętej specyfikacji.



Diagram blokowy pełnego układu AD106 (ten jest wykorzystany w mobilnym układzie NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU)



Diagram blokowy rdzenia AD106 w kartach NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8/16 GB



Diagram blokowy rdzenia AD107 w karcie NVIDIA GeForce RTX 4060

Źródło: NVIDIA, PurePC