Test Hyperbook NP5 z NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU - Tańszy układ graficzny Ada Lovelace trafia do notebooków

Przetestowaliśmy już większość mobilnych układów graficznych NVIDII należących do generacji Ada Lovelace. Po prezentowanym niedawno GeForce RTX 4070 Laptop GPU przyszła pora na zejście o półkę niżej. W tym celu otrzymaliśmy do testów laptopa Hyperbook NP5, który jest podstawowym modelem w firmie, dysponującym układem graficznym GeForce RTX 4000. Wybraliśmy wariant oparty o kartę NVIDIA GeForce RTX 4060, natomiast dzięki rozbudowanemu konfiguratorowi dobraliśmy do urządzenia jeszcze 32 GB RAM DDR5 (wszak lepiej mieć więcej niż mniej, zwłaszcza przy nowych grach) oraz 2 TB SSD. GeForce RTX 4070 Laptop GPU okazał się układem nie do końca spełniającym oczekiwania. Jak sytuacja wygląda w przypadku GeForce RTX 4060 Laptop? O tym dowiecie się z testu Hyperbooka NP5, do której zapraszamy.

Autor: Damian Marusiak

NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU to mobilny układ graficzny Ada Lovelace, który nie ma jeszcze swojego desktopowego odpowiednika (przynajmniej na razie, bowiem według nieoficjalnych informacji w maju lub czerwcu pojawi się desktopowy GeForce RTX 4060 o zbliżonej specyfikacji). Wykorzystuje on pełny rdzeń AD107 z 3072 procesorami CUDA FP32. Podobnie jak w przypadku GeForce RTX 4070 Laptop GPU, także GeForce RTX 4060 Laptop GPU oferuje mniej jednostek obliczeniowych od swojego poprzednika (3072 CUDA w AD107 vs 3840 CUDA w GA106). Otrzymujemy za to o 2 GB pamięci więcej - dla przypomnienia mobilny GeForce RTX 3060 był pod tym względem bardzo skromny, bo do dyspozycji mieliśmy zaledwie 6 GB VRAM na 192-bitowej szynie. GeForce RTX 4060 Laptop GPU oferuje natomiast 8 GB GDDR6 na 128-bitowej magistrali. Przepustowość VRAM jest taka sama jak dla GeForce RTX 4070 Laptop GPU i wynosi 256 GB/s. Z drugiej strony powiększono cache L2, co ma przynajmniej w części rekompensować tę zmianę. Sama architektura Ada Lovelace jest taka sama dla desktopów jak i laptopów. Otrzymujemy zatem m.in. wydajniejsze rdzenie CUDA, przebudowane rdzenie RT do akceleracji obliczeń związanych ze śledzeniem promieni, a także nowe rdzenie Tensor z obsługą techniki Frame Generator oraz korzystających z układu Optical Flow Accelerator. Do testów otrzymaliśmy notebooka Hyperbook NP5, w którym moc układu NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU wynosi maksymalnie 140 W. Całość opracowano w kompletnie nowej i dużo bardziej zaawansowanej litografii TSMC 4N.

Hyperbook NP5 to najtańszy z dotychczasowych notebooków nowej generacji, jakie pojawiły się w PurePC.pl. Testowana wersja laptopa posiada procesor Intel Core i7-13700HX oraz układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU o mocy do 140 W.

W przypadku architektury Ada Lovelace nie można zapomnieć również o wsparciu dla techniki DLSS 3, którego najistotniejszą nowością jest funkcja Frame Generation, gdzie pomiędzy dwiema wyrenderowanymi już klatkami umieszczana jest trzecia, stworzona z pomocą AI i rdzeni Tensor, a do przygotowania której wykorzystano m.in. wektory ruchu z dwóch sąsiadujących po sobie klatek oraz silnika Optical Flow Accelerator. Dzięki DLSS 3 wydajność może zostać znacząco zwiększona, bez istotnego wpływu na jakość obrazu. W laptopach, gdzie ekrany mają znacznie mniejszą przekątną a tym samym gęstsze upakowanie pikseli, ewentualne różnice w obrazie będą jeszcze mniej dostrzegalne w porównaniu do dużo większych monitorów. Lista obsługiwanych gier regularnie się powiększa, a testy które przeprowadzałem w ostatnich dniach potwierdzają, że dla rynku notebooków będzie to prawdziwy "gamechanger", na który konkurencja nie ma obecnie jakiejkolwiek odpowiedzi.

NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ampere Ampere Układ graficzny AD107 AD106 GA106 GA104 Litografia TSMC 4N TSMC 4N Samsung 8 nm Samsung 8 nm Powierzchnia 146 mm² ~190 mm² 276 mm² 392 mm² Tranzystory ? mld ? mld 12 mld 17 mld Jednostki SP 3072 4608 3840 5120 Jednostki TMU 96 144 120 160 Jednostki ROP 48 48 48 64 Jednostki RT 24 (3. gen) 36 (3. gen) 30 (2. gen) 40 (2. gen) Jednostki Tensor 96 (4. gen) 144 (4. gen) 120 (3. gen) 160 (3. gen) Taktowanie Boost Do 2370 MHz Do 2175 MHz Do 1702 MHz Do 1620 MHz Pamięć 8 GB GDDR6 (do 16 Gbps) 8 GB GDDR6 (do 16 Gbps) 6 GB GDDR6 (do 14 Gbps) 8 GB GDDR6 (do 14 Gbps) Szyna pamięci 128-bit 128-bit 192-bit 256-bit Przepustowość Do 256 GB/s Do 256 GB/s Do 336 GB/s Do 448 GB/s Obsługa DLSS 3 Tak Tak Nie Nie Współczynnik TGP Od 35 do 115 W

+ 25 Dynamic Boost Od 35 do 115 W

+ 25 W Dynamic Boost Od 60 do 115 W

+ 15 W Dynamic Boost Od 80 do 125 W

+ 15 W Dynamic Boost

Oprócz układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU, na pokładzie Hyperbooka NP5 znajdziemy również 16-rdzeniowy i 24-wątkowy procesor Intel Core i7-13700HX z rodziny Raptor Lake-HX (jego zegar Turbo sięga maksymalnie 5,2 GHz), 32 GB pamięci RAM DDR5 4800 MHz oraz 2 TB nośnik SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (RAM oraz SSD został wybrany przez nas wcześniej). Na pokładzie znajdziemy również matrycę Full HD ze 144 Hz częstotliwością odświeżania. Finalnie nasz egzemplarz testowy posiada również zainstalowany system Microsoft Windows 11 Home w wersji 22H2 - jego wybór również jest częścią konfiguratora na stronie Hyperbooka. Łączna cena prezentowanej konfiguracji to 8567 złotych.