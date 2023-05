Test karty graficznej KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer - Solidny model z klasycznym 8-pinowym złączem zasilania

Karta graficzna GeForce RTX 4070 została raczej chłodno przyjęta w momencie premiery, jednak szybka korekcja ceny najtańszych modeli poniżej granicy 3000 złotych sprawiła, że sporo użytkowników zdecydowało się dokonać zakupu. Nieustannie pojawiają się również nowe konstrukcje, wśród których niedawno zadebiutowała KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer. Podstawowy model producenta nie wyróżnia się może nadzwyczajnymi parametrami, aczkolwiek większość zapewne ucieszy obecność pojedynczej 8-pinowej wtyczki zasilającej, co niweluje konieczność korzystania ze średnio lubianych przejściówek. Jak wypada pod względem wydajności, kultury pracy i potencjału podkręcania, dowiecie się z dalszej części artykułu.

Autor: Sebastian Oktaba

Rodzina kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 bazuje na architekturze Ada Lovelace, która przeszła szereg usprawnień względem Ampere napędzającego serię GeForce RTX 3000. Przede wszystkim dołożono znacznie więcej pamięci Cache L2, przebudowano bloki GPC, wprowadzono jednostki Tensor 4. generacji oraz jednostki RT 3. generacji. Celem nadrzędnym producenta było zmaksymalizowanie wydajności śledzenia promieni i usprawnienie techniki DLSS. Właśnie tutaj dokonano najpoważniejszych modyfikacji, bowiem DLSS 3 będzie nie tylko upscalować obraz, ale również zwielokrotniać ilość klatek animacji niwelując jednocześnie bottleneck za strony procesora. DLSS 3 działa jednak wyłącznie na układach Ada Lovelace, ponieważ wymaga nowych jednostek obliczeniowych zintegrowanych w Tensorach 4. generacji. Zastosowano również 5 nm litografię TSMC pozwalającą upchnąć 2,5x więcej tranzystorów na zbliżonej powierzchni, a dodatkowo uzyskać wysokie taktowania. Względem poprzedników można oczekiwać 60-70% wzrostu wydajności w rasteryzacji, nawet 100% w śledzeniu promieni oraz 100-400% w DLSS.

KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer to podstawowy model w rodzinie, jednak zgodnie z długoletnimi tradycjami, producent nie schodzi poniżej pewnego poziomu. Dlatego system chłodzenia posiada trzy specjalnie wyprofilowane wentylatory i metalowy backplate, skutecznością jak zwykle niczym nie ustępując klasowej konkurencji. Dobrą wiadomością dla posiadaczy zasilaczy bez fabrycznego złącza 12VHPWR, czyli wtyczki 12+4 niestepującej tylko w najnowszych jednostkach kompatybilnych z normą ATX 3.0, którzy nie chcieliby stosować adapterów, jest obecność klasycznego 8-pinowego złącza zasilania. KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer nie pozwala wprawdzie na podniesienie Power Targetu (stałe 100), aczkolwiek biorąc pod uwagę niewielkie korzyści wynikające z podkręcania, a dodatkowo spory potencjał undervoltingu najnowszej architektury NVIDII, raczej niewielu potencjalnym nabywcom będzie to rzeczywiście przeszkadzało. Dodatkowym atutem opisywanego modelu jest stonowany wygląd, nawet pomimo wentylatorów z podświetleniem ARGB, które ostatecznie na upartego można wyłączyć.

RTX 4090 RTX 4080 RTX 4070 Ti RTX 4070 Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Układ graficzny AD102 AD103 AD104 AD104 Litografia 5 nm 5 nm 5 nm 5 nm Rozmiar rdzenia 608 mm² 379 mm² 295 mm² 295 mm² Tranzystory 76 mld 46 mld 36 mld 36 mld Jednostki SP 16384 9728 7680 5888 Jednostki TMU 512 304 240 184 Jednostki ROP 192 112 80 64 Jednostki RT 128 76 60 46 Jednostki Tensor 512 304 240 184 Taktowanie bazowe 2235 MHz 2205 MHz 2310 MHz 1920 MHz Taktowanie boost 2520 MHz 2505 MHz 2610 MHz 2475 MHz Taktowanie pamięci 21200 MHz 22400 MHz 21000 MHz 21000 MHz Ilość pamięci 24 GB 16 GB 12 GB 12 GB Typ pamięci GDDR6X GDDR6X GDDR6X GDDR6X Szyna pamięci 384-bit 256-bit 192-bit 192-bit Przepustowość 1020 GB/s 717 GB/s 505 GB/s 505 GB/s Interfejs PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 Współczynnik TGP 450 W 320 W 285 W 200 W Cena startowa 1599 USD 1199 USD 799 USD 599 USD

KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer bazuje na układzie graficznym AD104, który znacznie okrojono względem chipu stosowanego w GeForce RTX 4070 Ti, będącego już mniejszą połówką NVIDIA GeForce RTX 4090. Liczba tranzystorów oraz powierzchnia rdzenia pozostały niezmienione, jednak urządzenie dysponuje 5888 procesorami CUDA, 184 jednostkami teksturującymi, 64 jednostkami renderującymi, 46 jednostkami RT oraz 184 jednostkami Tensor. Oznacza to blisko 25% redukcję podstawowych zasobów mających bezpośrednie przełożenie na wydajność. Wspólnym mianownikiem GeForce RTX 4070 i 4070 Ti pozostał podsystem pamięci oferujący 12 GB GDDR6X na 192-bitowej magistrali. Taktowanie GPU Boost w opisywanym przypadku powinno wynosić 2535 MHz, jednak w rzeczywistości jest znacznie wyższe, a dodatkowo dzięki funkcji 1-Click OC można jeszcze automatycznie dorzucić kilka megaherców. Wymaga to zainstalowania oprogramowania Xtreme Tuner Plus, ale wówczas zyskujemy także dostęp do innych funkcji karty i monitoringu zasobów, również na urządzeniach mobilnych.