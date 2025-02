Karta graficzna ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090 z nowym rekordem świata w 3DMark Fire Strike Extreme

ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090 to karta graficzna, która powinna być już dobrze znana naszym czytelnikom. Overclockerzy bardzo często wykorzystują ją do bicia różnych rekordów wydajności czy overclockingu. Ogromny potencjał tej jednostki ponownie potwierdził tym razem niejaki Allen Matthew znany także jako SPLAVE, któremu udało się uzyskać nowy rekord świata w popularnym teście 3DMark Fire Strike Extreme.

Karta ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090 uzyskała wynik 56 489 pkt w ogólnym teście 3DMark Fire Strike Extreme, 58 589 pkt w teście Graphic i 74 624 w teście Physics. Poprzedni rekord świata został pobity o 2,5%.

Do ustanowienia nowego rekordu konieczne było podkręcenie układu graficznego do 3885 MHz. W czasie trwania karta chłodzona była ciekłym azotem działała przy temperaturach -34,6°C dla GPU i -40,0°C w Hot Spot. Pamięć została zaś podkręcona do 1563 MHz / 25 GB/s, co w rezultacie przełożyło się na kosmiczną wręcz przepustowość 1,20 TB/s. Warto dodać, że pozostała część platformy testowej składała się z płyty głównej ASRock Z690 Aqua OC, pamięci RAM DDR5-6446 oraz procesora Intel Core i9-13900KF podkręconego do 7554 MHz i również chłodzonego LN2.

Przechodząc już do wyników wydajności, karta graficzna ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090 uzyskała ogólny wynik 56 489 punktów w ogólnym teście 3DMark Fire Strike Extreme, 58 589 punktów w teście Graphic i 74 624 w teście Physics. Poprzedni rekord świata został więc pobity o 2,5%, a należał on do overclockera CENS (55 092 pkt), który użył podkręconej karty graficznej GeForce RTX 4090 iGame LAB od Colorful (również chłodzonej LN2) z chipem Intel Core i9-13900KS na płycie głównej EVGA Z790 DARK KINGPIN.

Źródło: WCCFTech