NVIDIA App może obniżać wydajność sprzętu w grach. Przetestowano kilka gier na karcie graficznej GeForce RTX 4060

NVIDIA App, która zastąpiła niedawno całkowicie GeForce Experience, to aplikacja z wieloma przydatnymi funkcjami. Za jej pomocą można zmieniać ustawienia sterowników do kart amerykańskiej firmy, monitorować parametry GPU czy stosować specjalne filtry w grach. Oprogramowanie ma jednak też problemy. W sieci pojawiły się doniesienia o tym, że obniża ono wydajność sprzętu w grach, co poparte zostało testami. Do sprawy odniosła się też sama NVIDIA.

Aplikacja NVIDIA App jest już oficjalnie dystrybuowana wraz ze sterownikami do kart graficznych amerykańskiej firmy, ale nie ma oczywiście obowiązku jej instalowania. Choć to przydatne oprogramowanie, to wiele wskazuje na to, że wymaga jeszcze doszlifowania. Serwis Tom’s Hardware postanowił sprawdzić doniesienia o domniemanym spadku wydajności sprzętu w grach po zainstalowaniu NVIDIA App. Niestety zostały one potwierdzone, jednak nie jest jasne, czy pierwotne źródło problemu znajduje się po stronie samej aplikacji, konkretnych sterowników, czy też może znanego z powodowania rozmaitych trudności Windowsa 11 w wersji 24H2.

Testy przeprowadzono na karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX 4060 i procesorze AMD Ryzen 7 9800X3D. Okazuje się, że spadki wydajności w grach po zainstalowaniu aplikacji wynoszą zazwyczaj od 2 do 13%, choć niektórzy użytkownicy donoszą o spadkach rzędu 15%. Problem jest szczególnie widoczny na przykładzie Assassin’s Creed Mirage. Przy średnich ustawieniach graficznych, w rozdzielczości 1080p, liczba FPS-ów oscylowała wokół 150. Po zainstalowaniu NVIDIA App wartość ta spadła do 137 FPS-ów. W przypadku detali Ultra odnotowano odpowiednio 110 FPS-ów i 97 FPS-ów. Mniejsze różnice pojawiły się także w przypadku gier Baldur’s Gate 3, Black Myth: Wukong, Microsoft Flight Simulator 2024 oraz STALKER 2.

Nie zabrakło jednak też kilku anomalii. W przypadku ostatniej z wymienionych gier, w rozdzielczości 1440p i przy detalach na poziomie Ultra, uzyskano bowiem sporo lepszą wydajność z NVIDIA App niż bez niej, jednak trudno stwierdzić, czym dokładnie mogło to być spowodowane. Pewne jest natomiast, że na chwilę obecną NVIDIA App rzeczywiście powoduje spadki FPS-ów, choć ich skala jest zapewne mocno uzależniona od konkretnego sprzętu. Jeden z użytkowników serwisu X odkrył, że za problem odpowiedzialna jest prawdopodobnie opcja umożliwiająca włączanie za pomocą aplikacji filtrów i trybu fotograficznego. Dezaktywacja tej opcji ma niwelować spadki FPS-ów bez konieczności odinstalowania programu. NVIDIA bada aktualnie ten problem, zatem wkrótce można spodziewać się jego usunięcia.

Update: I was able to fix this issue by just turning off the "Game filters and Photo mode" option in the "Settings" section of the NVIDIA app, so it's not necessary for me anymore to completely nuke the app from my system. However, this "fix" might not work for everyone sadly... https://t.co/skFlgXiToC pic.twitter.com/wOeBBGSEc2