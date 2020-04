NVIDIA Game Ready vs Studio - Porównanie na Quadro RTX 5000

Sterowniki do kart graficznych to temat, który nie jest zbyt mocno wykorzystywany jako osobne zagadnienie dla testów. Ot przy nowych generacjach kart graficznych np. NVIDII kolejne sterowniki "Game Ready" dodają dodatkowe optymalizacje dla nowych gier, natomiast sterowniki "Studio" dają dodatkowe procenty do wydajności w aplikacjach wykorzystujących najnowsze układy graficzne. Kilka tygodni temu ruszyliśmy z nowym przeglądem porównania wydajności sterowników Game Ready oraz Studio Ready. Test wydajności na bazie konsumenckiej karty NVIDIA GeForce RTX 2060 cieszył się bardzo dużą popularnością wśród czytelników, toteż wracamy z częścią drugą (prawdopodobnie nie ostatnią!). Tym razem sprawdzimy różnice w wydajności sterowników, skupiając się na profesjonalnym układzie NVIDIA Quadro RTX 5000 Max-Q Design.

Autor: Damian Marusiak

Jak z pewnością pamiętacie, w przypadku układu NVIDIA GeForce RTX 2060 (czyli karty z segmentu mid-range) różnice w wydajności sterowników Game Ready oraz Studio Ready były raczej niewielkie. Wprawdzie w niektórych programach GeForce RTX 2060 na sterownikach Game Ready zaczął nieco odstawać od tego samego układu w porównaniu do sterowników Studio Ready, jednak w grach różnice były w granicach błędu pomiarowego. Na karcie ze średniej półki cenowej można więc było spokojnie zdecydować się na wybór sterowników Game Ready, jeśli dużo graliśmy oraz pracowaliśmy w bardziej profesjonalnych aplikacjach. Zobaczymy czy w przypadku układu NVIDIA Quadro RTX 5000 (w wariancie Max-Q Design) różnice też będą niewielkie, czy może tutaj jednak bardziej zauważalne.

W drugiej części naszego cyklu porównania sterowników NVIDIA Game Ready oraz Studio Ready skupimy się na porównaniu ich na bazie profesjonalnego układu NVIDIA Quadro RTX 5000 Max-Q Design.

NVIDIA Quadro RTX 5000 Max-Q Design pod względem konfiguracji jest zbliżony do układu NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q (karta dopiero zmierza do laptopów). Znajdziemy tutaj pełny, a nie przycięty rdzeń Turing TU104 z łącznie 3072 rdzeniami CUDA. W porównaniu do konsumenckiej karty GeForce, tutaj uświadczymy maksymalną, dostępną ilość pamięci w postaci 16 GB GDDR6 o efektywnym taktowaniu 12000 MHz. Sam układ posiada bardzo niskie TDP wynoszące zaledwie 80W, a mimo to wciąż możemy liczyć na bardzo wysoką wydajność. Niski współczynnik wpływa oczywiście na taktowanie rdzenia, które w trybie bazowym wynosi zaledwie 600 MHz. W trybie GPU Boost 4.0 wzrasta do maksymalnie 1350 MHz - w zależności od stopnia wykorzystania karty, rzeczywiste taktowanie będzie wyższe lub niższe od podanej wartości. Power Limit jest bardzo nisko ustawiony, przez co w wymagających grach i aplikacjach faktyczne taktowanie będzie dużo niższe od deklarowanego poziomu GPU Boost 4.0.

Specyfikacja Quadro RTX 3000 Quadro RTX 4000 Max-Q Quadro RTX 4000 Quadro RTX 5000 Max-Q Quadro RTX 5000 Quadro RTX 6000 Rodzina GPU Turing TU106 Turing TU106 Turing TU106 Turing TU104 Turing TU104 Turing TU102 Litografia 12 nm 12 nm 12 nm 12 nm 12 nm 12 nm Powierzchnia rdzenia 445 mm² 445 mm² 445 mm² 545 mm² 545 mm² 754 mm² Ilość tranzystorów 10,8 mld 10,8 mld 10,8 mld 13,6 mld 13,6 mld 18,6 mld CUDA 1920 2304 2304 3072 3072 4608 ROP 120 144 144 192 192 288 TMU 48 64 64 64 64 96 Tensor Cores 240 288 288 384 384 576 RT Cores 30 36 36 48 48 72 Taktowanie rdzenia 945 MHz 780/900 MHz 1350 MHz 600/765/930 MHz 1035/1350 MHz ? Taktowanie GPU Boost 4.0 1380 MHz 1380/1440 MHz 1770 MHz 1350/1395/1455 MHz 1545/1770 MHz ? Pamięć 6144 MB GDDR6 8192 MB GDDR6 8192 MB GDDR6 16384 MB GDDR6 16384 MB GDDR6 24576 MB GDDR6 Taktowanie pamięci 14000 MHz 12000 MHz 14000 MHz 12000 MHz 14000 MHz 14000 MHz Przepustowość 336 GB/s 384 GB/s 448 GB/s 384 GB/s 448 GB/s 672 GB/s TDP 80W 80/90 W 115W 80/90W 110/150W 250W

Artykuł ponownie został podzielony na dwie odrębne części, jednak tym razem już w całości będzie bazował na nowej metodologii przygotowanej dla mobilnych stacji roboczych. W pierwszej części testujemy laptopa z kartą NVIDIA Quadro RTX 5000 Max-Q we wszystkich grach, jakie obecnie znajdują się w procedurze. Nie zabraknie także pomiarów w tytułach wykorzystujących technikę Ray Tracingu (Metro: Exodus, Control). W drugiej części z kolei przyjrzymy się oprogramowaniu, które po raz pierwszy zawitało na łamach PurePC przy okazji prezentacji platformy NVIDIA Studio. Nie zabraknie więc SPECviewperf 13, Autodesk Maya 2019 wraz z silnikiem renderowania Arnold, Adobe Photoshop 2020, Adobe Premiere Pro 2020, DaVinci Resolve 16, RealityCapture, Blender wykorzystujący silnik NVIDIA OptiX czy RTX OctaneBench. W pierwszej części sprawdzimy na ile sterowniki Studio będą wpływały na wyniki w grach. Z kolei w drugiej części odpowiemy na pytanie czy pozostawienie pakietu Game Ready zamiast Studio odbije się negatywnie na wydajności Quadro RTX 5000 Max-Q Design w bardziej profesjonalnym środowisku.