NVIDIA Studio - test wydajności laptopa z kartą NVIDIA Quadro RTX

W testach laptopów mnóstwo czasu poświęcamy zagadnieniom związanym z grom - porównania wydajności poszczególnych kart graficznych, rezultaty osiągane w rozdzielczościach Full HD, Quad HD oraz Ultra HD. Wszystko to wygląda ciekawie z pewnością z punktu widzenia osób, które poszukują sprzętu mobilnego głównie do grania. Jednak karty graficzne z generacji na generację są coraz mocniejsze i bez problemu możemy je wykorzystać w zupełnie innych zadaniach. W ubiegłym roku NVIDIA zaprezentowała platformę STUDIO, która zrzesza ze sobą wszystkich producentów notebooków. Urządzenia, spełniające wymagania firmy z Santa Clara, najczęściej są określane mianem mobilnych stacji roboczych. Dzisiaj, na przykładzie laptopa wyposażonego w układ NVIDIA Quadro RTX 3000, sprawdzimy czym charakteryzuje się platforma STUDIO dla twórców.

Autor: Damian Marusiak

NVIDIA Studio to projekt, który wystartował wraz z targami Computex 2019 w Tajpej. Platforma NVIDIA Studio łączy w sobie karty graficzne RTX, oprogramowanie NVIDIA Studio zawierające wyspecjalizowane pakiety SDK oraz dedykowane sterowniki Studio. W ramach platformy przeprowadzone są rygorystyczne testy sprzętu i oprogramowania, z uwzględnieniem najważniejszych aplikacji do pracy twórczej. Cały projekt jest współtworzony z producentami notebooków, którzy przygotowują urządzenia spełniające wymagania platformy NVIDIA Studio. Laptopy bazują na układach graficznych GeForce RTX bądź Quadro RTX i są zgodne z dedykowanymi sterownikami NVIDIA Studio - ostatni pakiet to sterowniki o numerze 441.66. Warto również wspomnieć o tym, że sterowniki STUDIO nie są ograniczone wyłącznie dla kart Quadro RTX. Można bez problemu instalować je także na konsumenckich kartach GeForce RTX oraz układach GTX serii 16 (Turing) oraz GTX 10x0 (Pascal). W ten sposób karty również mogą otrzymać dodatkowe usprawnienia.

NVIDIA STUDIO dla notebooków to wspólny projekt NVIDII oraz producentów laptopów w celu przygotowania najwydajniejszych mobilnych stacji roboczych ukierunkowanych do pracy w wymagających programach do renderowania, projektowania i trójwymiarowego modelowania.

Od momentu wprowadzenia inicjatywy NVIDIA Studio, producenci zapowiedzieli już ponad 40 modeli notebooków, które spełniają wymagania platformy. Coraz więcej prezentowanych urządzeń bazuje na profesjonalnych układach graficznych Quadro RTX, które z racji dodatkowych optymalizacji radzą sobie w środowisku 3D nieco lepiej niż "tradycyjne" mobilne karty graficzne GeForce RTX 20x0. Obecne układy GPU spełniające wymagania dla platformy Studio to odpowiednio: GeForce RTX 2060, RTX 2070, RTX 2070 Max-Q Design, RTX 2080, RTX 2080 Max-Q Design, Quadro RTX 3000, Quadro RTX 4000, Quadro RTX 4000 Max-Q Design, Quadro RTX 5000, Quadro RTX 5000 Max-Q Design oraz Quadro RTX 6000. Ta ostatnia zostanie w wersji mobilnej wprowadzona wraz z laptopem ASUS ProArt StudioBook One - najmocniejszą mobilną stacją roboczą jaka pojawi się na rynku.



NVIDIA Quadro RTX 3000 w wersji mobilnej.

W tym artykule przyjrzymy się szerzej platformie NVIDIA Studio. Omówimy jej najważniejsze cechy, przyjrzymy się najciekawszym modelom laptopów spełniających kryteria NVIDII oraz przygotujemy test notebooka Acer ConceptD 5 Pro z układem graficznym Quadro RTX 3000. Nie będzie to jednak typowy test, jaki zwykle pojawia się na łamach PurePC. Tym razem test będzie opierał się na zagadnieniach renderowania, projektowania, modelowania w trójwymiarze oraz edycji zdjęć. Przykładowe testy w oprogramowaniu Autodesk Maya 2019 z wykorzystaniem silnika Autodesk Arnold Renderer czy w najnowszej wersji Blendera pokażą najmocniejsze strony kart GeForce RTX oraz Quadro RTX, które są zgodne z silnikiem NVIDIA OptiX.