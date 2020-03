Porównanie wydajności sterowników NVIDIA Game Ready i Studio

Sterowniki do kart graficznych to temat, który nie jest zbyt mocno wykorzystywany jako osobne zagadnienie dla testów. Ot przy nowych generacjach kart graficznych np. NVIDII kolejne sterowniki "Game Ready" dodają dodatkowe optymalizacje dla nowych gier, natomiast sterowniki "Studio" dają dodatkowe procenty do wydajności w aplikacjach wykorzystujących najnowsze układy graficzne. Ze względu na wzmożone zainteresowanie mobilnymi stacjami roboczymi oraz ze względu na prężnie działający projekt NVIDIA Studio, którego ważną częścią są także dedykowane sterowniki dla kart GeForce RTX oraz Quadro RTX postanowiłem bliżej przyjrzeć się różnicom w wydajności laptopa z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 2060 przy wykorzystaniu sterowników Game Ready oraz Studio.

Autor: Damian Marusiak

NVIDIA w ostatnich tygodniach bardzo mocno promuje swój projekt Studio, w obszarze którego znajdują się m.in. przenośne komputery wyposażone w karty graficzne GeForce RTX bądź Quadro RTX. Zarówno do jednych jak również do drugich kart możemy instalować sterowniki Game Ready jak również Studio. W zależności od wyboru, jeden pakiet będzie optymalizował wydajność pod gry, natomiast drugi - pod oprogramowanie. Pomimo, że karty GeForce RTX nie są stricte przystosowane pod niektóre programy tak jak układy Quadro, jednak NVIDIA chwali się, że instalacja sterowników Studio pozwoli uzyskać lepsze rezultaty w niektórych zastosowaniach w przeciwieństwie do sterowników Studio. Z drugiej strony jestem ciekawy, czy instalacja tego drugiego pakietu wpłynie w jakikolwiek negatywny sposób na wydajność w grach. Postanowiłem więc wziąć laptopa z odpowiednią kartą, wymieszać testy z dwóch różnych metodologii i sprawdzić jakie finalnie otrzymam rezultaty. Wyniki mogą być interesujące!

Dzisiaj porównamy wydajność mobilnej karty NVIDIA GeForce RTX 2060 w grach i oprogramowaniu przy wykorzystaniu dedykowanych sterowników NVIDIA Game Ready oraz NVIDIA Studio.

Notebook wyposażony został w układ graficzny NVIDII należący do architektury Turing. Karta NVIDIA GeForce RTX 2060 wykonana została w usprawnionym, 12 nm procesie technologicznym FFN (FinFET NVIDIA), zawierając 10,8 miliarda tranzystorów, zaś wszystko umieszczono na znacznie większej powierzchni wynoszącej 445 mm². W dużej mierze jest to związane z dodaniem dedykowanych rdzeni Tensor oraz jednostek RT, które w domyśle mają obsługiwać technologię śledzenia promieni w czasie rzeczywistym (Ray Tracing) oraz nową formę upscalingu (DLSS) bazującej na algorytmach sztucznej inteligencji. Bazowe taktowanie zastosowanej karty ustalone zostało na poziomie 960 MHz, natomiast w trybie GPU Boost 4.0 wzrasta do 1200 MHz. Stosunkowo niskie taktowanie nie pozostanie wprawdzie bez wpływu na ogólną wydajność, jednak z drugiej strony otrzymujemy znacznie bardziej energooszczędny układ, idealnie nadający się do tego typu konstrukcji. Współczynnik TDP karty wynosi skromne 90W. Pozostałe parametry prezentują się następująco - układ wyposażono w 6144 MB pamięci VRAM typu GDDR6 firmy Samsung na magistrali 192-bitowej i efektywnym taktowaniu rzędu 14000 MHz (14 Gbps). Daje to w przepustowość na poziomie 336 GB/s. Zastosowany chip graficzny TU106 posiada 48 jednostki renderujące (ROP), 120 jednostek teksturujących (TMU), 1920 rdzeni CUDA. 30 jednostek RT oraz 240 rdzeni Tensor.

Artykuł został podzielony na dwie odrębne części - w pierwszej testujemy laptopa z kartą NVIDIA GeForce RTX 2060 we wszystkich grach, jakie obecnie znajdują się w procedurze dla laptopów gamingowych. Nie zabraknie także pomiarów w tytułach wykorzystujących technikę Ray Tracingu (Battlefield V, Metro: Exodus). W drugiej części z kolei przyjrzymy się oprogramowaniu, które po raz pierwszy zawitało na łamach PurePC przy okazji prezentacji platformy NVIDIA Studio. Nie zabraknie więc SPECviewperf 13, Autodesk Maya 2019 wraz z silnikiem renderowania Arnold, Adobe Photoshop 2020, DaVinci Resolve 16, Blender wykorzystujący silnik NVIDIA OptiX czy RTX OctaneBench. W pierwszej części sprawdzimy na ile sterowniki Studio będą wpływały na wyniki w grach. Z kolei w drugiej części odpowiemy na pytanie czy pozostawienie pakietu Game Ready zamiast Studio odbije się negatywnie na wydajności GeForce RTX 2060 w bardziej profesjonalnym środowisku.