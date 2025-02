Micron zaprezentował proces technologiczny 1γ. Rozwiązanie jest już wykorzystywane do produkcji pamięci DDR5

Postęp technologiczny na rynku pamięci DRAM nie przyciąga uwagi tak mocno, jak w przypadku innych segmentów branży komputerowej. W ostatnich miesiącach przejawiał się przede wszystkim we wprowadzeniu pamięci z modułem CKD, który optymalizuje jej pracę, a także wykorzystaniu nowych procesów technologicznych. Teraz Micron zaprezentował układy pamięci DDR5 o pojemności 16 Gb, które będą wykonane w procesie 1γ (1-gamma).

Micron rozpoczął już produkcję pamięci DDR5 w nowym procesie technologicznym 1γ (1-gamma). Rozwiązanie ma szereg zalet w porównaniu do poprzedniej generacji, w tym lepszą wydajność oraz niższy pobór mocy.

Jakiś czas temu informowaliśmy o procesie technologicznym 1β (1-beta), który Micron zaczął wykorzystywać do produkcji układów pamięci DRAM. Teraz amerykańska firma pochwaliła się, że rozpoczęto wdrażanie rozwiązania kolejnej generacji, czyli procesu 1γ. Jest to w praktyce szósta generacja procesu 10 nm, na którym opierała się będzie nowa pamięć DDR5. Początkowe zastosowanie przewiduje wykorzystanie go produkcji układów 16 Gb. Micron wspomina, że zaoferują one szybkość do 9200 MT/s. To znacznie lepszy rezultat niż w przypadku procesu 1β, który projektowany był z myślą o szybkościach do 7200 MT/s. Z pewnością nie jest to jednak ostateczna granica. Standardowo można spodziewać się także niższego poboru mocy. Mowa tutaj o jej redukcji o 20%. Nowy proces oferuje także wyższe o 30% zagęszczenie bitów, co pozwoli w przyszłości obniżyć koszty produkcji nowej pamięci.

Proces 1γ bazuje na wykorzystaniu technologii EUV. Micron nie wykorzystywał jej wcześniej do produkcji pamięci. Potencjalne zastosowania dla 1γ nie ograniczają się do DDR5. W przyszłości proces będzie też wykorzystywany do produkcji układów GDDR7, LPDDR5X oraz pamięci wykorzystywanej w centrach danych. To oznacza, że pole dla potencjalnych zastosowań 1γ jest szerokie. Mogą na nim bazować rozwiązania dedykowane komputerom AI, urządzeniom mobilnym, a także branży motoryzacyjnej. Micron chce, żeby proces 1γ stał się nowym standardem firmy. Obecnie jest już wykorzystywany do produkcji DRAM w Japonii, ale plany obejmują rozszerzenie jej o placówkę na Tajwanie.

