Micron, Samsung i SK hynix przygotowują się do zakończenia produkcji pamięci DDR3 i DDR4 jeszcze w tym roku

Na rynku od dłuższego czasu powszechnie są dostępne moduły DDR5. To jednak nie oznacza, że ten standard upowszechnił się wśród użytkowników komputerów. W praktyce wielu z nich korzysta wciąż z pamięci DDR4, a nawet jeszcze starszego DDR3. Wkrótce zmianę zacznie wymuszać sam rynek, ponieważ firmy Micron, Samsung i SK hynix przygotowują się do zakończenia produkcji starszych rozwiązań. Może to nastąpić już pod koniec bieżącego roku.

Duzi producenci RAM, wśród których są firmy Micron, Samsung i SK hynix, rozważają możliwość zakończenia produkcji pamięci DDR3 i DDR4 w przeciągu kilku miesięcy. Oznaczałoby to wyższe ceny i wystąpienie braków.

Omawiane firmy nie potwierdziły oficjalnie planów zakończenia produkcji pamięci DDR3 oraz DDR4, ale taki ruch spodziewany jest jeszcze w tym roku. Co ciekawe, głównym problemem nie jest tutaj ponoć brak chętnych na zakup starszej pamięci, a spadająca opłacalność produkcji. Wynika to z tego, że rynek boryka się obecnie z zalewem tanich chipów tego typu od chińskich producentów. Potrafią być one nawet o połowę tańsze niż ich koreańskie odpowiedniki. To wymusza na firmach takich, jak Micron, Samsung czy SK hynix dalsze obniżanie cen. Proces ten nie może trwać bez końca, dlatego poważnie rozważane jest zakończenie produkcji starszych typów pamięci przez te podmioty. Oczywiście w przypadku DDR3 niższy popyt także ma zauważalne znaczenie.

Podjęcie takiej decyzji będzie miało spore konsekwencje dla całego rynku pamięci RAM. Zapotrzebowanie na moduły DDR4 wciąż utrzymuje się bowiem na stosunkowo wysokim poziomie. Mniej chipów pamięci na rynku oznacza zatem wyższe ceny, ale także ryzyko pojawienia się braków w przyszłym roku. Jest mało prawdopodobne, żeby chińscy producenci byli w stanie sprostać całemu popytowi, zwłaszcza, że nie wszystkie firmy wytwarzające moduły są skłonne sięgnąć po tego typu chipy. Jeśli te informacje się potwierdzą, to obecnie może być to ostatni dobry moment na zakup pamięci DDR3 oraz DDR4.

Źródło: Tom's Hardware, DigiTimes