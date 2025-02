Micron 4600 - zaprezentowano nowy dysk SSD korzystający ze złącza PCIe 5.0. Jego grupą docelową są profejsonaliści i gracze

Coraz więcej producentów dysków SSD wprowadza do swojej oferty nośniki wykorzystujące standard PCIe 5.0. Micron 4600 jest właśnie tego typu propozycją dla rynku konsumenckiego i, co istotne, dysk ten nie będzie sprzedawany pod marką Crucial, jak to często bywa w przypadku tej firmy. Grono potencjalnych odbiorców dla omawianego sprzętu jest dosyć szerokie, ale szczególnie dobrze powinien sprawdzić się w zastosowaniach profesjonalnych, w tym obsłudze AI.

Micron 4600 to nowy dysk SSD wykorzystujący złącze PCIe 5.0, który ma nadzwyczaj dobrze sprawdzać się w zadaniach wykorzystujących sztuczną inteligencję. Umożliwiać to ma specjalna pamięć NAND flash oraz kontroler.

Nośnik Micron 4600 to dysk SSD M.2 NVMe w formacie 2280. Będzie dostępny w czterech wariantach różniących się pojemnością: 512 GB, 1 TB, 2 TB i 4 TB. Od strony technicznej sprzęt bazuje na pamięci G9 TLC NAND (to dopiero drugi taki dysk na rynku) i ośmiokanałowym kontrolerze SMI 2508, który wykonano w procesie technologicznym 6 nm. Deklarowana szybkość sekwencyjnego odczytu danych wynosi do 14,5 GB/s. W przypadku sekwencyjnego zapisu jest to 12 GB/s, choć oczywiście wartości te będą niższe dla nośników o pojemności 512 GB oraz 1 TB. Nowy dysk firmy Micron będzie oferował także do 2,1 mln IOPS przy losowym odczycie i zapisie. Współczynnik TBW w przypadku wariantu 4 TB sięgnie wartości 1600. Dla nośnika 2 TB będzie to 1200, a dla najmniej pojemnych modeli odpowiednio 600 oraz 300.

Materiały prasowe firmy Micron skupiają się przede wszystkim na zaletach nośnika w porównaniu do dysków działających na PCIe 4.0, ale producent przekonuje także, że nowy sprzęt bardzo dobrze spisuje się przy obciążeniach zakładających wykorzystanie dużych modeli językowych. Czas ładowania modelu Llama 2 z SSD do pamięci DRAM ma wynosić mniej niż jedną sekundę. To sprawia, że dysk może być dobrą propozycją dla profesjonalistów, ale amerykańska firma nie chce ograniczać grupy docelowej wyłącznie do takich użytkowników. Micron 4600 ma też dobrze sprawdzić się wśród twórców treści oraz graczy. Oczywiście z racji, że mówimy tutaj o nośniku PCIe 5.0, niezbędne jest zainstalowanie na nim odpowiedniego chłodzenia. Nie jest na razie znana cena nowego dysku.

