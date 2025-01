Micron opublikował nowe informacje dotyczące pamięci GDDR7, która trafi do kolejnej generacji kart graficznych NVIDII

Kolejna generacja konsumenckich kart graficznych NVIDII zbliża się wielkimi krokami. Jedną z jej cech charakterystycznych będą nowe pamięci GDDR7, które powinny zaoferować zauważalnie wyższą wydajność zarówno w tradycyjnej rasteryzacji, jak i przy wykorzystaniu Ray Tracingu. Producentem GDDR7 będzie między innymi firma Micron. Amerykańskie przedsiębiorstwo opublikowało ostatnio kilka nowych informacji na temat tej pamięci.

Pamięci GDDR7 firmy Micron będą dostępne w wariantach 28 Gb/s i 32 Gb/s. Ten drugi pozwoli uzyskać nawet o 30% lepszą wydajność od GDDR6X i ponad 50% lepszą efektywność energetyczną od GDDR6.

O chipach pamięci GDDR7 od firmy Micron pisaliśmy już na początku czerwca. Wtedy to pojawiła się informacja, że zaoferują one ponad 30% wyższą wydajność w grach od GDDR6X. Według opublikowanych ostatnio danych, na które uwagę zwrócił na platformie X użytkownik @harukaze5719, ten wynik możliwy będzie do osiągnięcia między innymi dzięki wyższej o 60% przepustowości danych. Najlepsze chipy pamięci nowej generacji będą mogły osiągnąć transfer na poziomie 32 Gb/s. Przy połączeniu dwunastu z nich za pośrednictwem 384-bitowej szyny pamięci da to przepustowość sięgającą 1,5 TB/s. Dla porównania, GeForce RTX 4090, który bazuje na modułach GDDR6X 21 Gb/s, oferuje nieco ponad 1 TB/s.

GDDR7 Microna to też znacznie lepsza efektywność energetyczna. Firma deklaruje poprawę tego parametru o ponad 50% w porównaniu do GDDR6. Tak dobry wynik możliwy będzie do osiągnięcia między innymi dzięki niższemu napięciu (1,2 V) oraz szeregu technologii przyczyniających się do oszczędzania energii. Stosy GDDR7 Microna będą też cieńsze od swoich poprzedników. Producent zmniejszył ich grubość z 1,2 mm do 1,1 mm. Początkowo pamięć GDDR7 amerykańskiej firmy będzie dostępna w wariantach 28 Gb/s i 32 Gb/s, jednak w przyszłości mogą pojawić się chipy pamięci, które zaoferują transfer nawet 40 Gb/s. Nad takim rozwiązaniem pracuje nie tylko Micron, ale także Samsung i SK hynix.

Źródło: @harukaze5719 (X), Tom's Hardware