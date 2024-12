Micron zaprezentował oficjalnie pamięci GDDR7. Rozwiązanie trafi do kart graficznych nowej generacji

Micron zaprezentował oficjalnie chipy pamięci GDDR7. Kolejna generacja przyniesie kilka zmian, wśród których można wymienić oczywiście znacznie wyższą wydajność czy efektywność energetyczną. Pamięć tego typu będzie lepiej sprawdzała się zarówno w grach, jak i zastosowaniach zakładających obliczenia powiązane ze sztuczną inteligencją. Już wkrótce będą na niej bazowały prawdopodobnie układy graficzne z serii NVIDIA GeForce RTX 5000.

Micron zaprezentował swoje chipy pamięci GDDR7. Rozwiązanie będzie charakteryzowało się znacznie lepszą wydajnością i efektywnością energetyczną niż GDDR6 oraz GDDR6X.

Warto odnotować, że Micron nie jest pierwszą firmą, która zaprezentowała pamięci GDDR7. Wcześniej swoje rozwiązania przedstawiły SK hynix oraz Samsung. Pamięć Microna bazuje na procesie technologicznym 1β (1-beta), którego zaletą jest większe zagęszczenie bitów i wyższa efektywność energetyczna w porównaniu do procesu 1α (1-alfa). Chipy GDDR7 zaoferują szybkość 32 Gb/s, zaś łączna przepustowość systemów, które na nich bazują wyniesie nawet 1,5 TB/s. W praktyce jest to o 60% wyższa wartość niż w przypadku GDDR6. Można też mówić o 50% lepszej efektywności energetycznej, co powinno teoretycznie przełożyć się na niższe temperatury pracy (nawet przy założeniu wyższej wydajności). Nowa pamięć posiada cztery kanały, co korzystnie wpływa optymalizację zadań, do których jest wykorzystywana.

Dla wielu użytkowników najważniejszy będzie jednak wzrost liczby FPS-ów w przypadku gier. Jak wynika z prezentacji Microna, przekroczy on znacząco 30%. Dotyczy to nie tylko rasteryzacji, ale także Ray Tracingu. Pamięć GDDR7 zaoferuje zauważalnie wyższą wydajność w praktycznie każdej rozdzielczości. GDDR7 ma także szereg zalet w obliczeniach powiązanych ze sztuczną inteligencją. Czas reakcji w tego typu obciążeniach ma być nawet 20% lepszy. Nowe chipy wykorzystają sygnalizację PAM3. Jest wysoce prawdopodobne, że pamięć GDDR7 trafi jeszcze w tym roku do kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 5090.

Źródło: WCCFTech