Micron rozpoczyna masową produkcję chipów pamięci HBM3e o pojemności 24 GB. Trafią do układów graficznych NVIDIA H200

W tym roku na rynku powinny zadebiutować układy NVIDIA H200. Będzie to następca modelu H100, który zdobył bardzo dużą popularność wśród podmiotów zajmujących się treningiem sztucznej inteligencji. Sprzęt kolejnej generacji będzie wyposażony w szybką pamięć HBM3e. Firma Micron ogłosiła właśnie rozpoczęcie masowej produkcji chipów o pojemności 24 GB. W niedalekiej przyszłości ruszy także produkcja chipów 36 GB.

Micron rozpoczął masową produkcję chipów HBM3e o pojemności 24 GB, które trafią między innymi do układów graficznych NVIDIA H200. Jeszcze w marcu powinniśmy poznać szczegóły na temat chipów o pojemności 36 GB.

Głównym przeznaczeniem pamięci HBM3e jest sprzęt wykorzystywany w centrach danych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dedykowanych rynkowi AI. Jak deklaruje Micron, produkowane przez firmę chipy pamięci trafią już wkrótce do układów graficznych NVIDIA H200. Nadchodzące akceleratory amerykańskiej firmy mają wykorzystywać sześć chipów HBM3e o pojemności 24 GB. Nowa pamięć ma około 20% wyższą przepustowość niż HBM3. Producent deklaruje wzrost z 1 TB/s do 1,2 TB/s. Już wkrótce rozpocznie się produkcja chipów mających pojemność 36 GB (szczegóły mamy poznać podczas konferencji GTC 2024 w marcu), ale ten konkretny typ nie trafi raczej na razie do układów NVIDII.

Nad swoimi wariantami HBM3e pracują także firmy Samsung i SK hynix. Jak twierdzi Micron, jego pamięć cechuje się o 30% niższym poborem mocy w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań tego typu. Wiemy już jednak, że NVIDIA nie ograniczy się do zakupu chipów wyłącznie jednego producenta. Biorąc pod uwagę obecne trendy rynkowe, dywersyfikacja dostaw pamięci jest rozsądnym krokiem, który pozwoli docelowo zwiększyć podaż układów graficznych nowej generacji. Nie można wykluczyć możliwości, że także AMD nawiąże współpracę z Micronem przy produkcji akceleratorów Instinct MI300.

Źródło: Micron, Tom's Hardware