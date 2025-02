Micron otrzyma pokaźne dofinansowanie do budowy fabryki pamięci DRAM. W planach jest jeszcze większa inwestycja

Amerykański CHIPS and Science Act to bezprecedensowe rozwiązanie w amerykańskiej branży półprzewodników, które ma docelowo doprowadzić Stany Zjednoczone do światowej czołówki w produkcji chipów. Z odpowiednich dofinansowań korzystają już między innymi TSMC, Intel czy Samsung. Źródła donoszą, że na pokaźną dotację może liczyć także Micron. Firma ma imponujące plany inwestycyjne, które sięgają co najmniej 20 lat w przyszłość.

Micron otrzyma 6,1 mld dolarów na budowę fabryki pamięci DRAM w Stanach Zjednoczonych. Dalekosiężne plany zakładają też budowę w innej lokalizacji całego kompleksu produkcyjnego DRAM, 3D NAND i innych rodzajów pamięci.

Dofinansowanie, które prawdopodobnie otrzyma Micron od rządu amerykańskiego opiewa na łączną kwotę 6,1 mld dolarów. Głównym przeznaczeniem tych pieniędzy będzie nowy ośrodek produkujący chipy pamięci DRAM w stanie Idaho. Fabryka wykorzysta proces technologiczny bazujący na litografii EUV, a jej uruchomienie planowane jest pod koniec obecnej dekady. Łączny koszt przedsięwzięcia to 15 mld dolarów. Co ciekawe, Micron posiada także bardziej dalekosiężne plany inwestycyjne, ponieważ w perspektywie 20 lat ma wybudować nowy i bardzo zaawansowany technologicznie kompleks produkcyjny w stanie Nowy Jork. Zajmie się on wytwarzaniem pamięci DRAM, 3D NAND oraz przypuszczalnie innych nowatorskich rodzajów pamięci, będących dopiero w fazie koncepcyjnej.

O ile wspomniane wyżej 6,1 mld dolarów jest już pokaźną kwotą, to kompleks, który powstanie za kilkanaście lat w stanie Nowy Jork będzie wymagał znacznie większych nakładów finansowych. Szacuje się, że może on pochłonąć łącznie nawet 100 mld dolarów i docelowo zaowocować powstaniem 50 tys. nowych miejsc pracy. Przy tak dużej inwestycji źródła finansowania będą musiały być zróżnicowane. To oznacza wykorzystanie pieniędzy pochodzących nie tylko od rządu federalnego i samego Microna, ale także od władz lokalnych. Nie obędzie się także bez odpowiednich kredytów. Co ważne, dotacja federalna zostanie udzielona tylko pod warunkiem, że Micron zabezpieczy inne źródła finansowania swojego przedsięwzięcia, a także zdoła pokryć wyższe koszty produkcji chipów w Stanach Zjednoczonych.

Źródło: Bloomberg, Tom's Hardware