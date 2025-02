Micron prezentuje pamięć DDR5-7200 o pojemności 16 Gb, która wykonana została w procesie technologicznym 1β

Micron jest jednym z największych producentów pamięci DRAM na świecie. Firma nie spoczywa jednak na laurach i regularnie dokonuje ulepszeń swoich produktów. Według najnowszej informacji prasowej, przedsiębiorstwo dostarcza już do swoich klientów nową pamięć DDR5, która została wykonana w procesie technologicznym 1β. Rozwiązanie jest przeznaczone zarówno do centrów danych, jak i zwykłych komputerów, które każdy z nas używa na co dzień.

Nowa pamięć Microna cechuje się znacznie wyższą wydajnością i efektywnością energetyczną w porównaniu z rozwiązaniami poprzedniej generacji. Jest to zasługa zaawansowanego procesu technologicznego 1β.

Nowe kostki pamięci Microna mają pojemność 16 Gb i mogą pracować z szybkością do 7200 MT/s. Według oficjalnego komunikatu firmy, proces technologiczny 1β pozwolił zwiększyć ogólną wydajność nawet o 50% i uzyskać o 33% lepszy współczynnik wydajności na 1 W mocy w porównaniu do rozwiązań poprzedniej generacji. Oferta nie ogranicza się oczywiście wyłącznie do modułów 7200 MT/s. Klienci będą mogli skorzystać z szerokiej oferty, która będzie obejmowała rozwiązania o szybkości zaczynającej się od 4800 MT/s.

Jak argumentuje amerykańska firma, dostarczanie na rynek coraz szybszej pamięci jest niezbędne w sytuacji zwiększającej się liczby rdzeni w procesorach, zwłaszcza w przypadku jednostek serwerowych. Nowa pamięć pozwala na znacznie lepsze skalowanie wydajności w segmencie sztucznej inteligencji i analizy danych. Proces technologiczny 1β posłuży do produkcji nie tylko pamięci DDR5, ale także LPDDR5X, HBM3E oraz GDDR7. Podstawą będą kostki o pojemnościach od 16 Gb do 32 Gb. Firma ASUS zapowiedziała już wypuszczenie laptopów (w tym urządzeń z serii ROG), które wykorzystają nowe rozwiązanie.

