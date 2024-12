Loongson 9A2000 zaoferuje duży postęp w wydajności. Karta może nawiązać równorzędną walkę ze starszym układem NVIDII

Chińska branża półprzewodników mierzy się z licznymi ograniczeniami międzynarodowymi. Jednocześnie tamtejszy rząd inwestuje pokaźne sumy pieniędzy w jej rozwój, co ma zmniejszyć dystans do zachodnich producentów. Ostatnie wydarzenia pokazują, że zaczyna przynosić to efekty. Nadchodząca karta graficzna Loongson 9A2000 ma być wielokrotnie bardziej wydajna niż model z poprzedniej generacji. Może nawet nawiązać walkę ze starszymi GPU NVIDII.

Karta graficzna Loongson 9A2000 może być olbrzymim krokiem naprzód dla chińskiej branży półprzewodników. Prezes firmy odpowiedzialnej za jej opracowanie deklaruje wydajność na poziomie GeForce RTX 2080.

Branża półprzewodników w Chinach nieustannie rozwija się pomimo nałożonych sankcji. Dobrym przykładem mogą być tamtejsze karty graficzne. Choć wypuszczony jakiś czas temu Moore Threads MTT S80 nie imponuje wydajnością, to bardziej adekwatne wydaje się traktowanie tego GPU jako pewnego etapu rozwoju tego sektora w Państwie Środka. Wydajnością nie zachwyca także karta Loongson 9A1000, ale są podstawy by uważać, że flagowa propozycja z kolejnej generacji sprzętu będzie znaczącym krokiem naprzód. Jak twierdzi prezes firmy Loongson Technology - Hu Weiwu, układ Loongson 9A2000 zaoferuje 8-10 razy wyższą wydajność niż starszy model.

Oznaczałoby to oczywiście olbrzymi postęp w rozwoju chińskich kart graficznych. Na tym jednak nie koniec, ponieważ Hu Weiwu deklaruje, że układ nawiąże walkę z kartą GeForce RTX 2080. Z pewnością chodzi tutaj wyłącznie o rasteryzację, ale i tak byłoby to niebywałe osiągnięcie. Wspomniany układ wciąż bowiem radzi sobie nieźle także z nowymi grami. Loongson 9A2000 ma mieć wystarczającą wydajność, by umożliwić rozgrywkę nawet w Black Myth: Wukong. Do deklaracji prezesa chińskiej firmy należy podejść ze sporą rezerwą, jednak pokazuje to, jak ambitne cele stawia sobie tamtejsza branża półprzewodników. Nawet jeśli Loongson 9A2000 nie dorówna starszej karcie NVIDII (lub dorówna tylko w określonych okolicznościach), to i tak może okazać się krokiem milowym dla tamtejszego rynku.

Źródło: Tom's Hardware