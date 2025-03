Loongson pracuje nad szeroką ofertą procesorów. W planach znajdują się też jednostki serwerowe o budowie chipletowej

Amerykańskie sankcje skłoniły chiński rząd i tamtejsze przedsiębiorstwa do poszukiwania alternatyw dla zachodnich procesorów. Jedną z największych firm z Państwa Środka, które zajmują się wytwarzaniem tego typu sprzętu jest obecnie Loongson. Rozwiązania, które firma proponuje nie mogą się oczywiście równać pod względem wydajności z najnowszymi jednostkami Intela czy AMD, ale plany na przyszłość są ambitne. Poznaliśmy właśnie część z nich.

Firma Loongson już wkrótce zaoferuje serwerowe procesory 3D/E7000, które mają posiadać nawet 128 rdzeni i cechować się budową chipletową. Będzie to kolejny krok na drodze rozwoju chińskiej branży półprzewodników.

Procesory Loongson to produkt niemal w całości chiński. Sprzęt korzysta ze specjalnej architektury LoongArch (wywodzącej się w pewnym stopniu z MIPS), a jego produkcja odbywa się w pełni na terenie Państwa Środka. Aktualnie w ofercie firmy znajdują się między innymi desktopowe CPU z serii Loongson 3A6000, które są uznawane w Chinach za znaczący krok naprzód w porównaniu z poprzednimi generacjami. Mają one bowiem oferować wydajność zbliżoną do niektórych modeli procesorów Intel Core 10. generacji, czy też CPU firmy AMD, bazujących na architekturze Zen 2. Już w 2025 roku na tamtejszym rynku zadebiutują jednostki Loongson 3B6600, a później Loongson 3B7000, które będą cechowały się wyższym taktowaniem, co ma pozwolić na uzyskanie wydajności lepszej o około 20%.

To jednak nie procesory desktopowe przyciągają największą uwagę. Chińska firma pracuje także nad rozwiązaniami dedykowanymi rynkowi serwerów. Kolejny rok ma przynieść premierę jednostek Loongson 3D/E7000, które zaoferują do 128-rdzeni. Co ciekawe, zastosowane zostanie w tym przypadku podejście znane z procesorów firmy AMD, czyli budowa chipletowa. Będzie to zatem kolejny znaczący postęp dla branży chipów w Państwie Środka. Oczywiście Loongson nie porzuci także rynku laptopów, ale w tym w przypadku należy spodziewać się jednostek, które w pierwszej kolejności stawiają na efektywność energetyczną, a nie wydajność.

Mapa, którą zaprezentowała firma Loongson pokazuje stopniowy, ale nieustanny postęp chińskiej branży półprzewodników. Celem tego kraju jest uniezależnienie się od zachodnich rozwiązań technologicznych i osiągnięcie na tym polu samowystarczalności. Realizacja tego planu nie będzie łatwa i pochłonie na pewno sporo zasobów finansowych. Biorąc jednak pod uwagę uzyskiwany przez chińskich producentów chipów progres, osiągnięcie tego celu nie wydaje się już w dłuższej perspektywie czasowej całkowicie nierealne.

